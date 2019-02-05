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Прошу совета: у меня нет чувства юмора 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Всегда говори "ДА""
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я давно заметила за собой, что не понимаю обычных шуток — все смеются, а я нет. Мне не веселит ни одна развлекательная передача на телевидении. Моя тетя, например, всегда над ними смеется. Да и зрительный зал показывают, видно, что там все смеются чуть ли не до слез, а мне вообще не смешно.
Часто даже однокурсники обсуждали какие-то моменты из передачи и могли смеяться над шутками оттуда часами. А я смотрела раз 5, мне не смешно вообще. Пару раз только было желание улыбнуться, но не более. А чтобы смеяться — вообще такого нет, даже отдаленно.
Я начала задумываться, что со мной не так? Почему у меня отсутствует чувство юмора, почему меня не смешат веселые передачи на ТВ? Можно как-то развить чувство юмора?
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