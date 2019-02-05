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Прошу совета: скрываю от мужа наличие ребенка 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мне 23 года. За мной долго ухаживал молодой человек, мне он очень нравился, а недавно он сделал мне предложение и мы поженились. Все произошло так быстро, что я не успела рассказать ему о том, что у меня есть ребенок.
Когда мы только начали встречать, еще было рано говорить о ребенка. Позже, когда он сделал мне предложение, я просто испугалась рассказывать. Я боялась, что он меня из-за этого бросит. В моей жизни уже было такое два раза, я встречалась с мужчинами, а когда они узнавали о ребенке, исчезали.
Я давно не видела свою дочь, она живет с моей мамой в другом городе. Я не могу к ней поехать, потому что муж начнет спрашивать о цели поездки. А я очень люблю свою девочку и желаю, чтобы у нее когда-то появился папа. Но я не знаю, что делать с моими страхами. Как мне рассказать моему мужу о ребенке? Я не выдержу еще одно расставание, это так больно.
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