Прошу совета: скрываю от мужа наличие ребенка

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мне 23 года. За мной долго ухаживал молодой человек, мне он очень нравился, а недавно он сделал мне предложение и мы поженились. Все произошло так быстро, что я не успела рассказать ему о том, что у меня есть ребенок.

Когда мы только начали встречать, еще было рано говорить о ребенка. Позже, когда он сделал мне предложение, я просто испугалась рассказывать. Я боялась, что он меня из-за этого бросит. В моей жизни уже было такое два раза, я встречалась с мужчинами, а когда они узнавали о ребенке, исчезали.