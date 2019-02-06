Прошу совета: не хочу быть нянькой для ребенка сестры

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Недавно я решила помочь своей двоюродной сестре, у нее с сыном были сложные жизненные обстоятельства и я предложила пожить у меня. Пока она валялась в кровати с депрессией, я пристроила парня в хорошую и платную школу-интернат. Заплатила сама, потому что у сестры были финансовые сложности.

Через три месяца моя сестра устроилась работать дворником и начала тащить в дом вещи из помойки — сломанную технику, ковер, мебель и другое. Она забила весь подвал. Меня хватило на 8 месяцев и я попросила их съехать.

Я предложила им пожить в свободном доме в 40 минутах от города. Дом этот был не в идеальном состоянии, электрики не было — нужно было заменить щиток, но жить можно было. Через несколько месяцев дом стал похож на свинарник, она даже ни разу не вызвала электрика.

Из-за таких условий у мальчика упала успеваемость, мне звонят завучи и учителя и ругают меня, что я так с родственниками поступила. Что якобы им прописка нужна, что я плохая и отправила их в домик без удобств. Родственница уже имеет долг по учебе и мальчика не хотят переводить в другой класс.

Я еще год назад сказала директору, чтобы обращалась к маме ребенка, но все продолжают звонить мне: «Вы войдите в положение, ребенок пропадет же».

Что вы мне посоветуете? Почему моя родственница решила, что я и дальше буду платить за нее и за учебу, я и так предоставила им жилье.