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Прошу совета: должна ли я помогать родителям молодого человека 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Кадр из фильма "За бортом"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мы встречаемся с моим молодым человеком несколько лет, но вместе пока не живем, да и не планируем в ближайшее время оформлять отношения. Недавно его мама заболела раком, я его поддерживала морально. Но недавно мне позвонил парень и заявил, что я должна поехать с ним к его родителям домой и помочь по хозяйству, пока его мать в больнице, — постирать, приготовить и убрать дом.
Отмечу, что дом не пустовал это время, там проживают отец, старшая сестра парня и он сам. Но почему-то убираться должна приехать я. Меня это сильно разозлило и я отказалась. Он мне давно сказал, что не готов к свадьбе, так почему я должна выполнять обязанности его жены. Он извинился, но при этом сам обиделся и начал некрасиво со мной разговаривать. Я ему прямо сказала, что пока я не жена, ничего делать не собираюсь в чужом доме в чужой семье. Теперь не разговариваем. В больницу к его матери я тоже не поехала, потому что до этого видела ее всего 4 раза.
Я никогда не напрягала парня проблемами моей семьи и не ставила перед фактом, чтоб он приехал и помог нам пахать на даче или с мамой посидеть, когда она заболела на длительный срок. Как вы считаете, кто прав тут?
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