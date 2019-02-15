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Наболело: «Вешу 100 кг и никак не могу похудеть» 

Рамблер 5 часов назад
Читательницы присылают в редакцию Рамблера свои истории, некоторые из них мы публикуем.
В детстве меня мало беспокоила проблема лишнего веса, я всегда была пышкой, но бегать, прыгать, забираться на все крыши и деревья могла получше многих детей. Мальчишки во дворе меня уважали за это, а девчонки даже побаивались. В детском саду и даже в школе никто никогда не дразнил меня и все вот эти выражения типа "жирный поезд пассажирный", "жиртрест" "жиробас" я узнала много позже — услышала гадкий шепоток коллег за спиной. Очевидно, в детстве их недолюбили, и сейчас они выплескивают свою ненависть на кого придется. На той работе я уже давно не работаю, но червь сомнения во мне завелся. Лучше б солитер, конечно, но не всем так везет.
И вот в 30 лет я вышла на тропу войны. Я перепробовала буквально все: прыгала с Джиллиан Майклс, ходила в тренажерку, ела по часам и по группе крови, раздельно и слитно, сдавала тонны анализов — результат как приходил, так и уходил. Что я делаю не так? Ни разу не удалось похудеть больше, чем на 10 кг. И это очень обидно. На носу очередная весна, а у меня очередной виток борьбы, шел пятый год. А я как весила 100 кг плюс-минус пять, так и вешу, и никак не могу похудеть. Хочу быть секси и хотти, мечтаю о любви, но из зеркала на меня смотрит унылое ***, а руки, честно, опускаются. И только бабуля радуется мне, как в детстве.
Женский форум49
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