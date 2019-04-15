Прошу совета: изменила мужу и теперь боюсь, что он узнает

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мы женаты около 10 лет, с мужем уже давно отношения без страсти, как будто соседи. В прошлом году меня позвали на одну вечеринку, где я познакомилась с парнем. Мы флиртовали, мне это нравилось, конечно, — давно никто не смотрел на меня таким влюбленным взглядом. Я повелась, тогда я отдавала себе отчет в том, что я намеренно иду на измену. Это были яркие, незабываемые эмоции, несмотря ни на что.

Но спустя некоторое время я поняла, что люблю мужа и хочу быть с ним, он любящий и заботливый человек. И хотя уже прошло несколько месяцев, меня терзает чувство вины за мое поведение. С тем парнем мы не общаемся давно, да и желания нет. А у меня от переживаний теперь постоянно что-то болит, скорей всего от того, что я постоянно нервничаю. Хотя никто не подозревает, что у меня на душе творится.

Что мне делать? Рассказать мужу об измене или дальше скрывать?