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Прошу совета: «Все меня осуждают за то, что встречаюсь с турком» 

Рамблер 20 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Роксолана. Великолепный век"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
В последнее время очень испортились отношения со всей родней, да и друзья уже не особо зовут на общие тусовки, по сути, осталась одна близкая подруга, которая общается и может выслушать, но в общем тоже не на моей стороне. А все потому, что я начала встречаться с турком и стала часто ездить к нему. Подруга говорит, что я красотка и с такими внешними данными могу очаровать любого. Я стройная, блондинка, не дурочка, обеспечиваю сама себя, но на родине личная жизнь не складывалась, очаровать действительно могу, но длительных отношений построить ни с кем не получилось. И вот наконец-то подвернулся шанс. Мама все мечтала меня замуж выдать, внуков хочет, но такой расклад ее категорически не устраивает. Мы постоянно ссоримся, особенно перед очередной поездкой. Не знаю, как с ней общаться дальше, объяснить, что я люблю и меня любят, не получается. Хочу их познакомить, чтобы она увидела, как он на меня смотрит и как знакомиться. Но ехать с ней не вариант, а любимый считает, что пока рано.
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