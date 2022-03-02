Наболело: "Пока я выживала, жизнь прошла мимо"

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма "Исчезнувшая" Кадр из фильма "Исчезнувшая"

Я поступила в вуз сама, пять лет сидела над учебниками, тогда интернет только появился. Жила с родителями, денег на съем не было, а место в общаге не дали, так как я из Подмосковья. На дорогу каждый день тратила по 2 часа в одну сторону.

После вуза четыре месяца искала работу, без опыта никто не брал. Родители сразу сказали, что помочь с жильем не смогут, поэтому рассчитывала только на себя. Жила с ними, отдавала часть зарплаты за коммуналку и еду. Остальное копила.

Работала и по выходным, и по праздникам, чтобы начальство оценило, не брала отпусков. Меня наконец повысили, но в 2008 году грянул кризис и наша фирма его не пережила. Пришлось все начинать сначала, новую работу искала почти год. Накопила на первый взнос по ипотеке, потом еще собирала на ремонт.

Загрузка... Все это время толком личной жизни не было, не до нее было. Хотелось выйти замуж, уже имея жилье, чтобы потом не попрекали, что бесприданница. Но потом появился достойный мужчина, я уже тогда в своей однушке жила. Решили родить ребенка, обнаружились проблемы, пришлось оперироваться. В итоге забеременела, родила. Работала до последнего. Сейчас ребенку почти 3 года. Надо выходить на работу, ипотеку пока гасит муж, но ему одному тяжело. На прежней работе поменялось начальство, отдел сильно сократили, на моем месте другой человек. Напомнила о себе, но мне намекнули, что обратно не ждут, места нет и нужен человек, который будет работать постоянно, а не уходить регулярно на больничные. И такой у них сейчас и работает. Вместо меня. Альтернатива — перевод на должность ассистента "принеси-подай", что просто оскорбительно. То, что я отработала почти 6 лет без претензий и без отпусков, уже не имеет значения.

Понимаю, что насильно мил не будешь, ищу другую работу, но глухо. Мне в этом году 40. Кадровиков смущает то мой возраст, то ребенок. Опыт им неинтересен. Предлагают только стартовые позиции со смешной зарплатой, хотя моя квалификация гораздо выше. Почему я должна снова все начинать сначала? Почему в 40 лет на тебя смотрят как на хлам?

Жизнь прошла, а я толком нигде не была, ничего не видела, только и делала, что выживала и экономила. И оказалась совершенно не готова к нынешней ситуации. А теперь в моей сфере вакансии и вовсе сократились и понимаю, что уже скоро мне придется согласиться на любое предложение. Просто, чтобы выжить, ведь опустить руки я не имею права, у меня ребенок.