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Прошу совета: «Жених не хочет платить за свадьбу» 

Рамблер 7 апреля 2019
Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Все подруги замуж уже повыходили, одна я оставалась сама по себе. Но вот наконец-то и у меня будет долгожданная свадьба. Я жду, готовлюсь, уже заказала платье. Но жених не хочет платить на свадьбу. Жениться не против, а деньги тратить ему жалко. Мне такое очень обидно слышать, и я не понимаю, нормально это или нет. Рассказала подругам, они в шоке, они к своей свадьбе купили только наряд и оплатили визажиста. Мама сочувствует. Своих денег у меня особо нет, значит, надо начинать копить, и в лучшем случае свадьба будет через год. Вот и думаю, как объяснить жениху, что так с его стороны поступать не честно.
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