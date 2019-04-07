Прошу совета: «Жених не хочет платить за свадьбу»

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Все подруги замуж уже повыходили, одна я оставалась сама по себе. Но вот наконец-то и у меня будет долгожданная свадьба. Я жду, готовлюсь, уже заказала платье. Но жених не хочет платить на свадьбу. Жениться не против, а деньги тратить ему жалко. Мне такое очень обидно слышать, и я не понимаю, нормально это или нет. Рассказала подругам, они в шоке, они к своей свадьбе купили только наряд и оплатили визажиста. Мама сочувствует. Своих денег у меня особо нет, значит, надо начинать копить, и в лучшем случае свадьба будет через год. Вот и думаю, как объяснить жениху, что так с его стороны поступать не честно.