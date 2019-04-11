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Прошу совета: «Муж отказывается содержать в декрете» 

Рамблер 18 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Жасмин"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
В моей семье бюджет всегда был общий, родители вместе решали, на что потратить деньги. Но последнее слово было за мамой, папу это устраивало. Я всегда считала, что так правильно. Мой мужчина сделала мне предложение, я согласилась, сейчас активно готовимся к свадьбе. Но после одного разговора не знаю, стоит ли теперь выходить замуж. Мы полтора года встречались, жить вместе начали через 3 месяца после знакомства. Оба работаем, неплохо получаем. И так получилось, что бюджет у нас был раздельный, мы же только присматривались друг к другу. Тогда это было естественно. Скидывались на общие нужды, остальные каждый тратил сам. Я даже гордилась собой, что немеркантильная, и видела, что и он доволен. Но мне казалось, что после свадьбы все изменится, мы же будем настоящей семьей. Мой мужчина уже говорил, что мечтает о ребенке, и не видит смысла откладывать, нам уже по 30, самое время.
Я без задней мысли сказала, что на это время ему, конечно, придется трудно, ведь придется зарабатывать за двоих. И тут он поправил меня, что у меня же будут декретные (поэтому на работе мне надо быть до последнего, чтобы не потерять ни копейки!), и в декрете многие женщины спокойно находят подработку в интернете. Потом добавил, что на ребенка конечно будет давать, но я взрослая женщина и смогу о себе позаботиться. Так будет честно и поровну. В пример привел свою сестру, только она-то зарабатывает себе на булавки, семью обеспечивает муж. Я даже не нашлась, что ответить. В таких условиях рожать — все равно, что быть матерью-одиночкой. Все друзья и родные радуются свадьбе, а у меня просто руки опускаются.
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