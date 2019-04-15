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Прошу совета: «Муж много общается с другом детства» 

Рамблер 9 часов назад
Фото: deposit
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я вышла замуж полгода назад, до этого мы с парнем общались два года, но вместе не жили. Нам по 25 лет. В отношениях хорошо все, кроме одного: у мужа есть друг детства, который практически стал частью нашей семьи. Этот парень, назову его Леша, его бывший одноклассник, он постоянно сидит у нас в гостях, мы даже вместе ездили отдыхать этой зимой. Своей девушки у него нет, работает он из дома и у него куча свободного времени, чтобы проводить его у нас. Муж пересказывает ему все новости и делится всеми нашими планами. По выходным они ездят вдвоем на скалодром. Приглашали меня, я один раз съездила и больше не хочу. В результате я всю субботу сижу дома одна. Последней каплей стало то, что муж рассказал другу о моей беременности, не спросив моего согласия, и Леша стал мне советовать бросить курить и беречь здоровье. Я поговорила с ним довольно грубо, фактически выгнала из квартиры. Муж побежал следом его утешать, это меня еще сильнее разозлило, потому что по моему представлению в такой ситуации муж должен вставать на сторону жены.
Когда муж вернулся, то наорал на меня, что я эгоистка, порчу ему жизнь, сама не имею друзей и ничего не понимаю в дружбе. Я объяснила, что для меня есть четкие границы семьи. Это я и он, и никакие третьи люди в нее не входят. Я люблю мужа, я понимаю, что он был воспитан по-другому, чем я, что он более открытый, а я человек замкнутый и недоверчивый. Чувствую себя виноватой, что заставляю его выбирать между семьей и дружбой, но хочу как-то сократить его общение с этим другом, перенаправить внимание на семью. Как это сделать максимально аккуратно? Скандалов на эту тему больше не хочу.
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