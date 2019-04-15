Прошу совета: «Муж много общается с другом детства»

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я вышла замуж полгода назад, до этого мы с парнем общались два года, но вместе не жили. Нам по 25 лет. В отношениях хорошо все, кроме одного: у мужа есть друг детства, который практически стал частью нашей семьи. Этот парень, назову его Леша, его бывший одноклассник, он постоянно сидит у нас в гостях, мы даже вместе ездили отдыхать этой зимой. Своей девушки у него нет, работает он из дома и у него куча свободного времени, чтобы проводить его у нас. Муж пересказывает ему все новости и делится всеми нашими планами. По выходным они ездят вдвоем на скалодром. Приглашали меня, я один раз съездила и больше не хочу. В результате я всю субботу сижу дома одна. Последней каплей стало то, что муж рассказал другу о моей беременности, не спросив моего согласия, и Леша стал мне советовать бросить курить и беречь здоровье. Я поговорила с ним довольно грубо, фактически выгнала из квартиры. Муж побежал следом его утешать, это меня еще сильнее разозлило, потому что по моему представлению в такой ситуации муж должен вставать на сторону жены.