Наболело: «Они просят за детский выпускной всю мою зарплату»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.

В этом году моя дочь заканчивает третий класс. Она учится в обычной школе, детей миллионеров у нас нет. Но почему-то в этом году родители захотели сделать им выпускной. И ладно бы они просто решили собрать детей в кафе, чтобы они повеселились с одноклассниками перед летом, но нет. Родительский комитет настаивает на лимузине и аниматорах.

Я уже молчу про то, что выпускной из третьего класса это вообще абсурд. Обычно праздники устраивают после 4, 9 и 11 класса. Я совсем не понимаю, зачем детям такой взрослый праздник. К тому же, они просят за детский выпускной мою зарплату — 30 тыс. рублей. Я не представляю, откуда у этих людей столько лишних денег.

У нас собралась небольшая группа родителей, которые против. Мы поговорили с комитетом, на что они нам ответили, что в таком случае их дети будут праздновать отдельно. Надеюсь, моя дочь не расстроится, что не будет отмечать с этими снобами.