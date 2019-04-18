Прошу совета: У мужа вторая семья, боюсь за себя

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я в шоке и не знаю, что делать. Внезапно выяснилось, что у мужа есть еще целых две семьи на стороне, одна из них живет по соседству и об этом многие соседи знали. В одной семье растут два мальчика, которым уже 15 и 13 лет. В другой тоже есть ребенок. Один из его побочных сыновей родился в один месяц с нашим младшим сыном. Оказалось, что десять лет назад, когда нашей старшей дочери было 12 лет, муж тайно познакомил ее со своим ребенком от любовницы, попросив сохранить это в тайне от меня, и дочь все эти годы мучалась, но молчала, потому что не хотела меня волновать. Муж всегда говорил, что родом из многодетной семьи и хочет много детей, и я родила ему пятерых детей, хотя после третьего врачи предупреждали, что мой организм может такой нагрузки не вынести. Я экономила на своей еде и своей одежде, наши дети передавали вещи друг другу, когда вырастали. Оказалось, что все это время он тратил деньги на своих любовниц. Как оказалось, если я уезжала в путешествие или по делам в другой город, муж приводил любовниц домой и заставлял детей молчать.

Сейчас он отказывается съезжать из квартиры и не хочет разводиться. Угрожает выбить дверь, если я поменяю замки, приходит от любовницы каждый день, выбрасывает и ломает мои вещи. Мы оба уже относительно не молоды, хотя он старше меня на 8 лет. На днях сказал мне: "Ты же понимаешь, что если я тебя переживу, квартира твоих родителей по наследству достанется мне и тем детям тоже?". Я подозревала, что он изменяет, но думала раньше, что это по молодости, что он побесится и успокоится, и мы мирно состаримся вместе. Много занималась нашей дачей, представляла, как мы будем там проводить время. Теперь я боюсь, что он что-нибудь со мной сделает.