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Прошу совета: «Потеряла 10 лет и осталась без жилья» 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Жасмин"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я всегда считала, что молодая семья должна сама решать все вопросы. Поэтому поженившись, мы накопили сумму, прибавили полученные на свадьбе деньги и все вложили в первый взнос по ипотеке. Ни у него, ни у меня других вариантов получить жилье не было. Вместе работали, платили, с детьми решили повременить, потому что сначала надо было закрыть вопрос с жильем. Расплатились только в прошлом году, я начала строить планы по поводу ребенка, даже подумала об увольнении, в офисе выжимали все соки. За это время считали каждый рубль, отпуски если и брали, то недалеко, чтобы не тратить деньги на путешествия, во всем себя ограничивали. И я видела в этом смысл, потому что была цель — свое жилье.
Недавно муж предложил мне развестись. Может, из-за вечной экономии отношения давно разладились, да, мы много уставали, но даже времени заметить не было. Кроме того, выяснилось, что есть проблемы с зачатием, до этого лечиться не было ни времени, ни денег, я и не знала, что там все не в порядке. Теперь муж хочет продать квартиру, деньги поделить и разойтись. Чувствую, что я просто зря потратила лучшие годы. Мне 36, у меня снова нет жилья и теперь нет семьи. В лучшем случае, денег хватит на коробку без ничего в новостройке или убогую студию. Надо все начинать сначала. Разве это справедливо?
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