Прошу совета: «Муж ушел к другой — в соседнюю комнату»

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Муж ушел к другой. Ну, как ушел, назвать это расставанием язык не поворачивается — он просто сбежал от меня в соседнюю комнату. К девушке, которая живет в другой комнате. Квартира — достаточно просторная трешка, в собственности у мужа.