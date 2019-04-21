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Прошу совета: «Муж ушел к другой — в соседнюю комнату» 

Рамблер 13 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Муж ушел к другой. Ну, как ушел, назвать это расставанием язык не поворачивается — он просто сбежал от меня в соседнюю комнату. К девушке, которая живет в другой комнате. Квартира — достаточно просторная трешка, в собственности у мужа.
Деваться некуда: у меня на руках больная мать, работаю я на полставки. Живем на мою небольшую зарплату и мамину пенсию. Если съехать от мужа, денег на еду просто не останется.
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