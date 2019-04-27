Прошу совета: «Как заставить жену работать»

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Не могу смотреть, как страдает сын. Крутится на двух работах, не отказывается от подработок, чтобы обеспечивать семью, а невестка сидит на шее и очень не хочет выходить из декрета. Пробовал разговаривать, но итог один, она не хочет оставлять ребенка, а то, что вот она я, готовая бабушка, это для нее не аргумент. Мне, конечно, обидно, я на пенсии и действительно могу помочь, не надо ни нянек искать, ни платить тем более. Иди и работай в свое удовольствие. Но сноха уже заговаривает о втором ребенке, лишь бы из декрета не выходить. И как тут сыну заставить жену работать, непонятно. Он уже и о разводе задумывается, и похоже, что настроен решительно.