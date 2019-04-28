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Почему я вернулась в офис после удаленки 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Казалось бы работать из дома и при этом получать постоянную и очень неплохую зарплату — это работа мечты. Не тратить по 2 часа каждый день на метро и автобус туда и обратно, вставать не в 6-7 утра, а в 10 — звучит сказочно, да? Я тоже так думала, пока не ушла на удаленку при полном одобрении начальства. И первое время действительно было непривычно легко. А потом начались проблемы.
Первое и наверное главное — я поняла, что семья и друзья перестали воспринимать мою работу как работу. Подруги в разгар рабочего дня звонили, чтобы поболтать обо всем и на мои объяснения, что я не могу говорить, потому что работаю, отвечали, что да ладно, никто же не узнает, ты же дома. Да, я дома, но если я сейчас потрачу час на болтовню, то потом мне придется еще час провести за компом сверх рабочего времени, потому что просто не успею все сделать вовремя. Любимый муж появлялся на пороге в 7 часов, когда мой день только заканчивался с вопросом, почему на столе нет горячего ужина, не постираны его любимые джинсы да и вообще пыльно как-то. Ты же дома сидишь, можно же найти время. Ну да, параллельно с разбором документации и составлением отчетов. Мама вообще могла приехать в гости посреди дня, ведь я же дома. Можно же поговорить по душам, ведь работе это никак не помешает! А жена брата вообще однажды привела мою племяшку 2 лет, потому что ей надо срочно уйти, а ребенок в садик еще не ходит. А я дома и мне ничего не стоит решать рабочие вопросы и одновременно присматривать за ребенком, который уже прилично бегает и норовит все попробовать на зуб! Чем я и занималась в течение дня, в итоге вечером пришлось доделывать все, что не успела днем, потому что поминутно контролировала неугомонное дитя. И вдобавок как-то объяснить все это коллегам и начальнику!
Выяснилось, что раз я теперь дома, то не имею право уставать. Ведь как я могу жаловаться, я же никуда не выходила! Но удаленка — это же не фриланс, я обязана быть все время на связи с коллегами, выполнять свой объем работы, не отвлекаться. А иногда и задерживаться, если у нас аврал. И вечером мне хочется пять минут покоя и тишины. Это такой же рабочий день, только не в офисе. Короче, я выдержала полгода и вернулась в офис, о чем не жалею. Зато теперь никто не дает сотни поручений и ничего не ожидает. Да, снова толкучка в транспорте, потерянное на дорогу время, но — душевное спокойствие дороже.
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