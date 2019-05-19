Прошу совета: «Друзья пригласили в гости, а потом грубо выгнали»

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я не знаю, как общаться дальше с лучшей подругой. Она и ее муж пригласили меня на день рождения к себе домой, я припозднилась, была в других гостях, идти не хотела, чувствовала себя не очень, но они так настаивали, что я уступила. В общем, к 12 ночи я пришла. Гости уже расходились, со стола все убрали, общение шло тухло. Но мало-помалу мы развеселились, на столе появились закуски, выпивка, мы танцевали, пели и в самый неподходящий момент, она грубо все обрубила и сказала, что мне пора домой. Иди, говорит, тебя собака ждет. Я в ответ напомнила, что вообще-то денег ей подарила, и гордо ушла. Сейчас она сама пришла, молча вернула конверт. А я не знаю, что делать. Бежать унижаться и просить прощения или просто забыть о том, что у меня была подруга.