«Я работать не буду»: анонимные откровения москвички

"Меня с детства готовили к работе, и до поры до времени я даже не задавалась вопросом, можно ли жить иначе. Закончила школу, выучилась на социолога. Момент откровения у меня был, когда я однажды говорила со своим дедом. Мне было около 20 лет, ему около 70. Он жаловался на многие вещи, как все старики, и в частности сказал, что у него ощущение, будто он всю свою жизнь потратил на работу и никогда не жил для себя. Вскоре после этого он умер. Мне его слова запали в душу. Действительно, жизнь — одна. Зачем я буду в свои лучшие годы сутками сидеть, не поднимая головы от экрана с цифрами? Я у себя одна, и если я о себе не позабочусь, никакой волшебник с неба не спустится, чтобы подарить мне мешок денег и отправить на каникулы. Зачем работать вообще? Можно ведь сдать свою квартиру и жить на даче, или уехать в теплые края, где жизнь более дешевая, чем в Москве. Тем более, что у нас сейчас такие толпы, что существование в ней сделалось очень некомфортным. Работать ежедневно по 8 часов, как это делает большинство людей с промытыми мозгами, я никогда не стану.

Я езжу по свету, останавливаюсь в хостелах, знакомлюсь с другими людьми, которые путешествуют. Сейчас моя жизнь прекрасна. Даже хотя рубль сильно провалился по отношению ко всем валютам и теперь приходится экономить изо всех сил, потому что сдача квартиры приносит в 4 раза меньше денег, чем раньше, все равно так жить лучше, чем торчать на работе с утра до вечера. Сейчас я начинаю раскручивать свой инстаграм: людям гораздо интереснее следить за путешествиями, чем за жизнью "офисной крысы". Мне кажется, что люди, до сих пор торчащие в офисах, просто не дали себе труда подумать о том, что они делают со своей жизнью. Вот так. "