Прошу совета: не хочу возвращать свою фамилию после развода

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мы с мужем разводимся по общему желанию: отношения сошли на нет, чувства ушли, только быт. Я думала, что делить нам нечего, но повод все же нашелся. Муж требует, чтобы после развода я вернула себе девичью фамилию. Я даже растерялась сначала — после свадьбы мне пришлось поменять целую кучу документов — оба паспорта, полис, права, ИНН, банковскую карту и так далее.

Загрузка… Заново встать на учет в поликлинику! И на все это потратила не то что недели — месяцы, так как работу никто не отменял. И теперь муж предлагает мне пройти все это снова!

Он говорит, что не хочет, чтобы я давала его фамилию своим детям, если они будут, ведь они ему никто, а так могут и алименты повесить. Я считаю, это странные претензии. Особенно при том, что перед свадьбой он сам уговорил меня взять его фамилию — меня моя устраивала и бегать по инстанциям совсем не хотелось. Но и он, и его родня постоянно возвращались к тому, чтобы я поменяла фамилию!

У меня нет никакого желания тратить лето на хождение с бумажками, поэтому я отказалась. И он как будто назло, начал строить козни, демонстративно принялся считать вилки и вспоминать кто что купил! Хотя до этого заявлял, что ему ничего не нужно, и чайник с миксером делить не будет.