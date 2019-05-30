Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прошу совета: «Муж завел себе отдельную полку в холодильнике» 

Рамблер 21 час назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
"В моей семье все всегда было общим, мама с отцом продукты и деньги на "мое" и "твое" не делили. С мужем поначалу жили так же, с общим бюджетом. Потом я родила и засела в декрете, работаю из дома, денег стало меньше, и муж месяц назад устроил истерику, заявил, что устал голодать и будет сам себе готовить и сам покупать продукты. Выделил себе полку в холодильнике и теперь покупает продукты отдельно себе, иногда ребенку кое-что купит, совсем немного, считает, что того молочная кухня обеспечивает, а свои продукты я должна сама покупать, по его мнению. Мне это раздельное питание кажется унизительным, каждый раз, как открываю холодильник, плакать хочется. Вся любовь пропала, кажется, что он надо мной издевается с помощью холодильника. Мама говорит, чтобы я не обращала внимания на его дележ и ела все со всех полок, но выносить его скандалы и выяснять отношения у меня тоже нет желания, для него эти продукты отдельные стали пунктиком. Хотела узнать, часто ли так в семьях бывает. "
Женский форум
Форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9 причин, почему наличные лучше карты1
Продукты-обманщики, которым не место на вашей кухне1
5 признаков того, что это не любовь, а зависимость
Мужские просьбы, на которые не стоит соглашаться9
Как носить фиолетовый после 40 и выглядеть молодо
Видео
05:23
В семье Пугачевой готовится тайная свадьба
Звёзды
01:00
Хирург показала Пынзарь до и после подтяжки лица
Звёзды
04:47
В США спасли новорожденного размером с яблоко
Дети
04:36
Звездные дочки — копии звездных мам
Звёзды Дети
00:05
Малыш не оценил банкет в Кремле
Дети
10:02
10 признаков, что бедность стала привычкой
Психология
04:39
Есть ли мясо в замороженных наггетсах
Еда Здоровье
00:19
Фанаты обругали модель за отсутствие целлюлита
Красота
00:59
«Люба никогда не эскортила»: Аксенову защитил муж
Звёзды
00:21
Лошадь укусила актрису за грудь
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение