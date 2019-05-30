В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

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"В моей семье все всегда было общим, мама с отцом продукты и деньги на "мое" и "твое" не делили. С мужем поначалу жили так же, с общим бюджетом. Потом я родила и засела в декрете, работаю из дома, денег стало меньше, и муж месяц назад устроил истерику, заявил, что устал голодать и будет сам себе готовить и сам покупать продукты. Выделил себе полку в холодильнике и теперь покупает продукты отдельно себе, иногда ребенку кое-что купит, совсем немного, считает, что того молочная кухня обеспечивает, а свои продукты я должна сама покупать, по его мнению. Мне это раздельное питание кажется унизительным, каждый раз, как открываю холодильник, плакать хочется. Вся любовь пропала, кажется, что он надо мной издевается с помощью холодильника. Мама говорит, чтобы я не обращала внимания на его дележ и ела все со всех полок, но выносить его скандалы и выяснять отношения у меня тоже нет желания, для него эти продукты отдельные стали пунктиком. Хотела узнать, часто ли так в семьях бывает. "