«Родила от начальника и меня сократили»

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

"Никогда не собиралась крутить роман с начальником. Но с мужем отношения разладились. Мы жили почти как соседи, а не как муж с женой. Вдобавок у меня рост 1.79, многие мужчины боятся подходить, так что похвастаться количеством поклонников никогда не могла. Доработала до 34 лет, поняла, что ничего хорошего в моей жизни уже не случится. Потом вышла на новую работу и начальник, красивый мужчина, сразу начал ухаживать. Это было словно глоток воздуха. Начался роман. Потом я забеременела. Понятно, что от начальника, потому что с мужем к тому времени не спали больше полутора месяцев. Сказала мужчине первому. Он ответил, что ребенок на стороне ему не нужен. Буквально через неделю началась реорганизация и мое место сократили, а мне предложили идти на место уборщицы с зарплатой в три раза ниже. Так и ушла в декрет с копеечной зарплаты. На мужа даже смотреть не хочется, постоянно ругаемся. Если бы меня не сократили, могла бы развестись и жить с ребенком сама, или если было бы пособие по уходу за ребенком, на которое можно прожить. А так приходится врать мужу. Мне неприятно врать, чувствую себя от этого погано постоянно, плохо сплю, ничто не радует. Получается, удовольствие от романа получали с мужчиной вместе, а расплачиваться приходится мне и ребенку. Рекламу материнства видеть не могу теперь. "