Наболело: «Не могу смотреть, как родители гробят детей»

Читательницы присылают в редакцию Рамблера свои истории, некоторые из них мы публикуем.

Работаю педиатром в поликлинике. По долгу профессии каждый день сталкиваюсь с детьми. И примерно лет 10 назад стала замечать, что значительное число детей ещё в дошкольном возрасте страдает от ожирения.

Раньше родителям указывала на проблемы детского ожирения, просила их заняться ребёнком, его рационом, образом жизни. Часто встречала неадекватную реакцию родителей на такие просьбы. Как будто я оскорбила ребёнка тем, что указала на проблему.

Вот такие отговорки родителей я слышала чаще всего:

"У ребёнка неправильный обмен веществ"

"У ребёнка широкая кость"

"У нас в роду все такие. Это генетическое"

"Он зимой всегда ест много"

"Мне его голодом морить что ли?"

"Я лучше знаю, как воспитывать и чем кормить ребёнка"

Некоторые на меня даже к главврачу ходили жаловаться, якобы я их ребёнка оскорбляю. Благо, что у нас главврач вменяемый.

Ожирение не наследуется генетически — следует просто меньше есть. Широкой кости не существует — следует просто меньше есть!

Скорость обмена веществ не является причиной ожирения — следует просто меньше есть.

Мне очень интересно, что происходит в головах у родителей, которые откармливают своих детей на убой? Пусть лучше чуть не доест. Меньше водите детей по заведениям быстрого питания. Ограничьте количество сладкого в рационе ребёнка.

Скоро ожирение будет более серьёзной проблемой, чем курение. Если курильщика можно пристыдить за курение, то жирного человека за ожирение нельзя. Где логика?

Если откармливаете ребёнка, то не забывайте, что ожирение является одной из причин диабета, повышенного холестерина, неправильной работы поджелудочной железы, печени и сердечно-сосудистой системы. Вы хотите, чтобы ваш ребёнок прожил свою жизнь больным? Просто задумайтесь.

Я не являюсь лоббистом компаний. Мне невыносимо смотреть на то, как родители гробят своих детей. Надеюсь, что хоть до кого-то достучусь…