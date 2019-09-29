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Прошу совета: «Стесняюсь профессии мужа» 

Рамблер 29 сентября 2019
«Стесняюсь профессии мужа»
Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я работаю старшей медсестрой в больнице, на хорошем счету у руководства, с врачами общаюсь на равных. Но зарплата не очень большая, семью обеспечивает муж. Когда в коллективе речь заходит о мужьях, я всегда стесняюсь рассказывать о своем. А он каменщик, работает в бригаде, строит коттеджи, квартиры тоже ремонтирует. Причем у него и свои заказчики есть, платят хорошо, на хлеб с маслом хватает. Дочери, вот, машину купили, она студентка, учится в медицинском. Но сказать, что муж простой рабочий, язык не поворачивается. Коллеги косо смотрят, думают, что я с пациентов беру. Бывает, конечно, но не больше, чем другие, да и в основном шоколадками. Так что, совесть почти чиста, а неловкость испытываю. Не могу перестать стесняться.
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