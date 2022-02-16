В рубрике "Прошу совета" редакция “Рамблера” публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Доброго времени суток, хочется попросить у вас совета.

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Меня зовут Юлия, мне 30 лет. Началось все 3 года назад, через общих приятелей я познакомилась с парнем Максом. Он был младше меня на 4 года, мне он нравился, но отношения с ним я не рассматривала. Всегда думала, что молоденькая девочка ему больше подойдет.

Прошло около 2-х лет, я все так же была свободна и мы так же здоровались и болтали при встрече. Однажды он мне предложил отношения. Скажу сразу, я очень растерялась, не знала, что ответить. Я стала бормотать, что я старая для него. Все было очень неожиданно, тем более, что сильно болел родной человек. Больше мы эту тему не затрагивали.

Спустя пару месяцев я познакомилась с мужчиной Сашей, он был значительно старше меня. Он прошелся по мне, как танк. На мои возражения, что ничего не получится, не реагировал. Это была та каменная стена: он звонил, писал, даже когда я говорила, что ничего не выйдет и что мы разные.

Тут как-то снова в моей жизни больше начал возникать Макс. Он очень ненавязчиво предлагал общение, и я понимала, что мне будет лучше с ним. Он знал, что у меня есть Саша, я улыбалась и ничего не могла сказать. Я металась, чувствовала себя предателем.

Потом в моей жизни началась очень черная полоса - умирал мой близкий человек. Я обезумела от горя и просила Бога помочь ему. Говорила, что я выйду замуж за Сашу (он к тому времени сделал мне предложение и ждал ответ), только помоги. Пусть буду всю жизнь без любви, но взамен даруй здоровье моему родному человеку. Я кричала, билась в истерике в машине и не нашла ничего лучше как забеременеть, чтобы уж наверняка. Через несколько дней остыла, понимаю, что делаю все не так. Но как выяснилось было поздно - тест показал две полоски.

Когда узнала про беременность мой близкий человек доживал последние дни. С Сашей отношения испортились окончательно, он меня раздражал, мы не общались месяцами. Я стала ненавидеть его. Когда-то его забота умиляла, теперь только выбешивала.

Макс еще несколько раз пытался очень ненавязчиво что-то предложить, я отказывалась, понимая безысходность положения. Про беременность он не знал.

Вскоре у него появилась девушка, а про мою беременность он узнал когда я была на седьмом месяце. Спросил меня: это правда? Не глядя на живот. Я ничего не ответила. С тех пор мы виделись лишь один раз.

Я засела дома, воспитываю сына одна. Макс теперь живет с девушкой.

Я чувствую, между нами что-то есть, но сделать ничего не могу.

Как мне хочется выговориться, объяснить ему все. Конечно, я понимаю, что сама виновата, но можно ли такое простить? Если у меня хоть один шанс из тысячи... Я понимаю, насколько он мне дорог.