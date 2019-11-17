Прошу совета: «Кто сказал, что женщинам выгоден брак»

В рубрике "Прошу совета" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Почему-то считается, что женщины стремятся выйти замуж, девочек с детства ругают за плохое поведение и непременно добавляют, что таких нерях или грубиянок замуж не возьмут. Как будто им это очень надо! Вот жила-была девочка, старалась всем угождать, усмиряла характер, как могла, и чудо произошло-таки. Замуж никудышную девчонку взяли, мамки-бабки вздохнули с облегчением. А что с этого получает девушка? Работает наравне с мужем, а дома — вторая смена — приготовить, прибрать, погладить, помыть. Потом начинается декрет, в карьере простой, и нужно снова начинать с нуля, а обязанностей и дел, помимо работы, прибавилось многократно. Ну и кто сказал, что женщинам выгодно быть в браке. Ведь наоборот же! Никого это не возмущает?