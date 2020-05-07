«Я переехала в деревню, чтоб не состариться»

В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует истории от наших читателей. Обсудить их мы предлагаем в комментариях.

Я помешана на своей внешности и не скрываю этого. С самого детства мне все вокруг твердили, что я "не красавица" и добиться чего-то в жизни при помощи внешности мне не удастся. Честно, я и не пыталась. К счастью, умом бог не обделил. Но роль "не красавицы" мне также не нравилась, поэтому я начала усиленно работать над собой: правильное питание, регулярный спорт, сыворотки, крема, косметолог, — все как надо. Была лишь одна проблема, — я жила в большом городе. И этот город убивал мою кожу день за днем.

Уже в 28 лет я выглядела на 10 лет старше, при том, что на тот момент я уже долгое время придерживалась всех ритуалов красоты. Я поняла, что на мне крайне негативным образом сказывается окружающая среда. Несколько исследований подтвердили мои подозрения: оказалось, что выхлопы дизельных моторов напрямую влияют на старение кожи: вызывают пигментацию, экземы и другие воспаления, не говоря уже о том, что выхлопы провоцируют астму и повреждают легкие. Кроме того, плохая экология замедляет образование коллагена, а ведь коллаген — наше все, чтобы оставаться молодыми и красивыми.

В какой-то момент я поняла, что нужно менять свою жизнь. Я уволилась с работы, продала машину и купила небольшой домик за городом. Я переехала из города в деревню, чтобы не состариться раньше времени. Живу тут уже пять лет и нисколько не жалею о своем решении. Свежий воздух действительно поразительным образом влияет на состояние кожи. Многие говорят, что сельчане проводят на солнце много времени, а ультрафиолетовые лучи также ускоряют старение. Однако даже солнце не так вредно для кожи, как все эти выхлопы, преследующие нас в городе.

В деревне чистый воздух, фрукты-овощи прямиком с грядок (сама я еще не завела огород, но все покупаю у соседей), машин почти нет, одним словом, — благодать. Да, я никогда здесь не смогу заработать больших денег, но зато я смогу сохранить свою молодость надолго, и это прекрасное чувство.