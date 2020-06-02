«Я никогда не стану жить за счет мужчины»

В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует истории от наших читателей. Обсудить их предлагаем в комментариях.

Я всегда была в отношениях только с обеспеченными мужчинами. Не потому, что меня легко "купить", просто так складывалось. Как-то я всегда вертелась в кругах, где преимущественно обитают богатые. Но при этом я никогда не жила за их счет, как содержанка, и не стану так жить.

Объясню свою позицию. Я взрослая женщина с двумя высшими образованиями, знаю три языка в совершенстве и постоянно развиваюсь, несмотря на то, что мне уже чуть за 40. Я вполне могу сама снимать хорошую квартиру, покупать себе брендовые вещи и питаться в ресторанах. Разумеется, все это я могу позволить себе лишь благодаря тому, что я работаю.

Но, как мы знаем, большинство обеспеченных мужчин не хотят себе женщину работающую, им нужна кукла, которая будет ждать дома, поддакивать и круглосуточно пропадать в салонах.

Некоторые девочки ведутся на такую беззаботную жизнь, а потом остаются у разбитого корыта, когда благоверный выгоняет их из дома без гроша в кармане. Особо умным удается выйти замуж и составить выгодный брачный договор, но чаще всего такие девчонки прозябают в категории "любовницы".

Именно поэтому, когда трое моих возлюбленных предлагали мне бросить работу и заниматься домом я отвечала категорическим отказом. Более того, я сразу говорила им о том, что у нас будет раздельный бюджет: на все необходимое я трачу свои деньги, в путешествия езжу за свой счет и так далее. От дорогих подарков я, конечно, не отказывалась. Подарки — это другое дело. В конце концов, после расставания их можно продать. Но жить счет мужчины я не согласна. Мне нужно, чтобы у меня была своя жилплощадь, чтобы я не оставалась с мужиком только из-за денег, чтобы не боялась уйти от него в случае чего. Я считаю, это правильный подход, хоть и слишком рациональный.