В период действия в крупных городах России режима самоизоляции граждан попросили поменьше шуметь и не делать ремонт, а губернатор Сахалинской области даже подписал указ об обязательном соблюдении тишины с 06:00 до 15:00. Круглосуточно находящиеся дома люди уже плохо переносят звук собственного голоса, а дополнительные шумы могут спровоцировать настоящий социальный взрыв. В головах некоторых, впрочем, он зреет уже давно — шумоизоляция в домах советской постройки плохая, в иных новостройках — еще хуже. О том, каким кошмаром может обернуться жизнь в квартире с «картонными» стенами, «Ленте.ру» рассказала петербурженка Анна.

Ад в кредит

Два года назад мы с мужем взяли квартиру в одном из спальных районов Санкт-Петербурга в ипотеку. Прежде несколько лет жили в коммуналке и мечтали о жизни в собственных стенах, без посторонних, где все будет так, как нам нравится. Мы — работающие люди, оба с высшим образованием. Какое-то время откладывали деньги на первый взнос. Наконец решились, накопили и выбрали квартиру на вторичном рынке в небольшой трехэтажной хрущевке. Подкупили зелень под окном, малоэтажность, удаленность шумных трасс и, конечно, близость метро.

Риелторы убеждали, что хрущевки еще немало простоят, а кирпичные стены и вовсе дадут фору многим современным панельным новостройкам. Стены и пол в квартире требовали хорошего ремонта, поэтому мы сразу нашли строительную компанию с большим количеством положительных отзывов в интернете, лицензиями и сертификатами. Решили не жалеть денег и сделать добротный, качественный ремонт. Заключили договор. Все наши сбережения, все надежды были вложены в эту квартиру.

Спустя четыре месяца ремонта и ожиданий мы переехали. И как же были разочарованы, когда обнаружили, что в нашей долгожданной квартире просто невозможно жить. Дом оказался очень шумным: слышно, как хлопают входные двери, как кто-то поднимается по лестнице, разговоры в подъезде, музыка в смежной квартире. Но все это — полбеды, самое ужасное — ударный шум от соседей сверху.

Привет, сосед

До переезда мы не знали таких проблем. Сменили один коммунальный ад на другой, ввязавшись при этом в ипотечные выплаты на ближайшие 15 лет. Вот уже два года мы не живем, а скорее, выживаем, терпим и надеемся, что когда-нибудь все это кончится. Над нами живет семья из четырех человек, с ребенком семи лет и собачкой. Они не алкоголики, почти никогда не устраивают шумных вечеринок, не включают на полную громкость музыку, не поют, не свистят и не двигают мебель по ночам — то есть не делают ничего, что с точки зрения закона о тишине могло бы считаться правонарушением. Но мы слышим ежедневно, с утра и до вечера, каждый их шаг, слышим, как скрипит пол, как с каждым движением что-то стучит внутри перекрытия, как воет собака, когда остается дома одна, как шумит вся квартира при работе стиральной машины, как падают на пол какие-то предметы. А главное — слышим, как скачет и бегает ребенок, чувствуем, как от этого вибрируют стены, как вздрагивает стол под руками при каждом ударе пяток. И от этого шума нельзя укрыться, и заглушить его невозможно.

А когда наступает тишина, мы прислушиваемся к ней, с тоской ожидая очередного удара. Недавно сделали дорогостоящую шумоизоляцию потолка в своей комнате — эффекта почти никакого, от ударного шума это не спасает.

Вдобавок ко всему выяснилось, что и при укладке нашего пола не была обеспечена должная шумоизоляция. Понадеялись на профессиональных строителей — думали, они знают, как правильно сделать, согласились на все их предложения. Как оказалось, зря. Так что и мы, сами того не желая, нарушили строительные нормы. Мешать соседям мы не хотим, на всякий случай ходим по квартире в мягких тапочках и не знаем, что делать дальше.

В течение двух лет мы пытаемся вести мирный диалог с нашими соседями. Просим их вести себя тише, предлагаем сделать шумоизоляцию пола за наш счет. Иногда нам откровенно хамят, иногда просто игнорируют. А если удается поговорить, то они оправдываются ребенком. Просили их хотя бы постелить ковер — не постелили.

Закон и беспорядок

Почему в нашей стране допускается такое? Почему закон не может защитить наши интересы и право на благоприятную среду проживания, не наносящую вреда здоровью? Неужели нам с мужем разрешено жить по-человечески только в ночное время? Разве все это можно назвать достойными условиями для жизни?

По прошествии двух лет мы поняли, что никак не можем отстоять свои права (разве только через суд) и не имеем возможности привлечь к ответственности соседей сверху. Также осознали, что строительно-ремонтные организации ни за что не несут ответственности и не выполняют свою работу в соответствии со СНиП. При покупке квартиры мы ничего не можем узнать об уровне шумоизоляции и состоянии перекрытий, вкладываем свои деньги в квартиры, по сути, непригодные для жизни.

Похоже, порядочность и уважение друг к другу в наше время — почти утопия, а потому практически нет шансов договориться, решить проблему мирным путем — даже оплатив соседям ремонт. Они в своей квартире вольны делать все, что захотят, даже если их действия ухудшают качество жизни других людей. И, понимая, что наказания не последует, уверенно отвечают на жалобы хамством.

Выходит, что молодые, образованные и работающие люди в нашей стране не могут обеспечить себе достойные условия для жизни. Вместо того чтобы жить тихо и спокойно, обзавестись ребенком, мы тратим нервы и время на бесконечную борьбу за тишину, в которой мы явно проигрываем. После сумасшедших скачек соседского ребенка над нашей головой при виде детей все чаще возникает мысль — возможно, нас уже и так слишком много на этой планете, раз мы не способны жить, не мешая друг другу.

Загрузка… И ведь наш случай не единственный, он, скорее, типичный. Форумы в сети просто кишат обсуждениями аналогичных ситуаций. Люди страдают, конфликтуют, унижаются, судятся, проклинают друг друга и не находят выхода — за редким исключением. Масштабы проблем с шумоизоляцией просто катастрофические. Уже есть целые объединения таких, как мы, страдальцев, которые пытаются что-то сделать, — например, Клуб защитников тишины.

Проблема, на мой взгляд, очень сложная и требует комплексного решения. Необходимо ввести более строгий контроль за исполнением строительно-ремонтных работ, следить за состоянием конструкций межэтажных перекрытий в старых домах. Проблема шума заключается не только в плохо работающих законах или их отсутствии, но также имеет и морально-этическую составляющую. Необходимо, чтобы люди осознавали, что шум — это проблема не тех, кто от него страдает, а в большей степени тех, кто его создает. Нужно менять законодательство.

Убил бы

Ситуация, в которой оказались Анна и ее муж, конечно, не уникальна. Как показал опрос, проведенный летом 2019 года, недовольны уровнем шума из-за соседей, лифта и мусоропровода 17 процентов жителей многоквартирных домов в России. Показатель не ужасающий, но вряд ли полностью достоверный — проблему шумоизоляции затмевают другие, более серьезные коммунальные трудности — это, прежде всего, плохая вода из кранов и отсутствие ремонта.

Александр Гальперин / «Коммерсантъ»

Обсуждениями шумных соседей кишат различные интернет-форумы, а на онлайн-платформе Change.org, предназначенной для размещения петиций, опубликовано не одно соответствующее обращение. Авторы предлагают ввести административную ответственность за шумное передвижение мебели, вой собак, топающих детей — причем все это, по их мнению, нельзя допускать ни днем, ни ночью.

«Дело житейское — шумные соседи. Все бы ничего, если бы 90 процентов таких дел не заканчивалось уголовкой», — пишет автор одной из петиций. 90 процентов — это, конечно, явное преувеличение, но «шумовые» конфликты с печальным исходом, действительно, довольно распространены. Жертвами таких разборок становятся и те, кто шумит, и жалобщики.

Так, в ноябре 2019-го в Самаре суд приговорил к пяти годам тюрьмы 29-летнего местного жителя, до смерти забившего своего соседа из-за того, что тот шумел ночью. Устав от очередного дебоша, вспыльчивый гражданин зашел в квартиру нарушителя и нанес ему множественные удары ногами и руками по голове, туловищу и конечностям. От полученных повреждений хозяин квартиры скончался.

В феврале 2019 года в Кургане сотрудник полиции отправил в кому пенсионера, пожаловавшегося на громкую музыку. Служитель закона ударил 69-летнего мужчину, тот упал с лестничного пролета головой прямо на ступеньки. В отношении полицейского возбудили уголовное дело.

Бывают и комичные (правда, не для всех) случаи: в период самоизоляции жители одного из домов на юго-западе Москвы затравили соседку за то, что ее дочь слишком часто, по их мнению, играла на пианино. Находчивые граждане якобы опубликовали телефон женщины на сайте, где предлагаются интимные услуги. Сами они это отрицают, но отмечают, что тяжело слушать музыку по 12 часов в день.

Всех осудим

«Многие люди сталкиваются с проблемой недостаточной самоизоляции в жилых домах, — признает адвокат Андрей Козбанов. — Но в случае покупки жилья на вторичном рынке плохая шумоизоляция не может рассматриваться в качестве основания для расторжения договора купли-продажи».

К сожалению, юридически предпринять что-либо можно лишь в новых жилых домах, предъявив претензию застройщику

По словам эксперта, шумоизоляция в новых домах проверяется в соответствии со СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», при этом если ее уровень не соответствует нормам и правилам, то можно требовать организации работ для исправления ситуации. «В современных домах недостаточный уровень шумоизоляции часто является следствием использования облегченных конструкций в целях экономии средств на строительные материалы», — сетует Козбанов. Пожаловаться на застройщика можно, подав соответствующее заявление в Государственную жилищную инспекцию и Управление Роспотребнадзора по конкретному муниципальному образованию или региону. Кроме того, нужно обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии или в иную организацию с просьбой об измерении уровня шума. Протокол экспертизы нужен, чтобы привлечь застройщика к ответственности.

Для достижения нормативных значений звукоизоляции перекрытий и стен в старом или новом доме достаточно применения звукоизоляционного материала, утверждает Владимир Евстигнеев, генеральный директор Проектного института №2 (входит в «Главстрой-Регионы»). «На сегодняшний день на рынке существует огромный выбор материалов, которые можно с большим успехом использовать в качестве звукоизолирующего слоя. Самыми высокими показателями звукопоглощения обладают минеральная вата, пенополиуретановые панели, пробка, мягкие древесноволокнистые плиты (МДВП) и гипсокартонные листы (ГКЛ)», — уточняет он.

По данным компании «Мастера ремонта», шумоизоляционные работы стоят достаточно дорого: материал обойдется в 900 и более рублей за квадратный метр, работа по шумоизоляции пола — в 150 рублей за «квадрат», стен и потолка — в 450 и более рублей за метр.

«По моему опыту, одна из самых болезненных ситуаций — шум от соседей сверху, — говорит Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners. — С боковой стеной решить эту проблему намного проще, а вот с верхними соседями не помогает даже внутренняя шумоизоляция потолка. При этом соседи могут быть совершенно спокойными и адекватными людьми, но вы все равно будете слышать все, что происходит в их квартире. В подавляющем большинстве случаев в старых домах это связано с тем, что при ремонте в своей квартире люди снимают старый пол, не заливают новую стяжку по СНиПам, а кладут напольное покрытие прямо на бетонные перекрытия».

Таким образом, решить проблему могут только сами жильцы верхней квартиры, переделав у себя пол.

«Захотят ли они это сделать добровольно? Конечно, нет. Но существует возможность обязать их переделать конструкцию пола по суду, — обнадеживает юрист. — Многие не верят, что такое возможно, но это абсолютно реально. Тех, кто не захочет добровольно исполнить решение суда, обяжут судебные приставы. При этом если суд признает соседей сверху проигравшей стороной, они не только будут производить ремонтные работы за свой счет, но и обязаны будут компенсировать стоимость судебной строительно-технической экспертизы, которая в таких делах обязательна, а также возместят часть судебных расходов».

В целом, резюмирует Гусятников, гарантировать гражданам шумовой комфорт станет возможно, только если в России заработает механизм взимания административных штрафов за нарушение тишины. «Сейчас этого делать не умеют и не хотят», — подчеркивает эксперт.