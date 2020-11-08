В рубрике "Прошу совета" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Я попала в ужасную ситуацию и все это потому, что мужчинам доверять нельзя. Расскажу, с чего все началось. Одно время у меня было два парня, оба настойчиво ухаживали, и я не могла определиться. Но потом обстоятельства изменились и остался один. Мы поженились, родился ребенок, наш сынок. Я сидела в декрете с малышом, муж обожал нашего мальчика, был идеальным отцом. Но все испортили его родственники, мамаша и сестра. Дело в том, что сынок похож на меня, такой же светленький, а муж брюнет. Ну и видно, им это не понравилось, и они напели мужу, что нужно проверить отцовство. Конечно, я об этом тогда не знала, иначе была бы против, потому что у меня сомнений никогда не было, кто отец.

Муж тайно сделал тест и швырнул мне его в лицо, оказалось, что он не отец. Я была в таком же шоке, потому что я его не обманывала и была уверена, что ребенок от него. И главное, муж ведь знал о моем втором парне, но тогда его это не волновало, он клялся мне в любви. А теперь начался просто цирк какой-то!

Он выставил нас из своей квартиры, подал в суд на развод и оспаривание отцовства и не хочет платить алименты. Говорит, чтобы я обращалась к настоящему отцу ребенка. Это просто смешно! Прошло почти пять лет, он давно уехал из нашего города, и мы не поддерживаем никакой связи с ним.

У меня нет работы, я же сидела с ребенком, сейчас меня приютили родители, но они пенсионеры, у них и так нет денег. А мой муж хорошо зарабатывает и при этом не хочет помочь, хотя мы же не чужие люди. Малышу четыре года, он постоянно спрашивает где папа, а я что ему скажу? Что папа его бросил? Ну ладно, я виновата, но причем тут ребенок, которого он любил и который только его считает своим отцом! Какая разница, чьи там гены, если он держал его на руках буквально с первого дня жизни!