В рубрике "Прошу совета" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я попала в ужасную ситуацию и все это потому, что мужчинам доверять нельзя. Расскажу, с чего все началось. Одно время у меня было два парня, оба настойчиво ухаживали, и я не могла определиться. Но потом обстоятельства изменились и остался один. Мы поженились, родился ребенок, наш сынок. Я сидела в декрете с малышом, муж обожал нашего мальчика, был идеальным отцом. Но все испортили его родственники, мамаша и сестра. Дело в том, что сынок похож на меня, такой же светленький, а муж брюнет. Ну и видно, им это не понравилось, и они напели мужу, что нужно проверить отцовство. Конечно, я об этом тогда не знала, иначе была бы против, потому что у меня сомнений никогда не было, кто отец.
Муж тайно сделал тест и швырнул мне его в лицо, оказалось, что он не отец. Я была в таком же шоке, потому что я его не обманывала и была уверена, что ребенок от него. И главное, муж ведь знал о моем втором парне, но тогда его это не волновало, он клялся мне в любви. А теперь начался просто цирк какой-то!
Он выставил нас из своей квартиры, подал в суд на развод и оспаривание отцовства и не хочет платить алименты. Говорит, чтобы я обращалась к настоящему отцу ребенка. Это просто смешно! Прошло почти пять лет, он давно уехал из нашего города, и мы не поддерживаем никакой связи с ним.
У меня нет работы, я же сидела с ребенком, сейчас меня приютили родители, но они пенсионеры, у них и так нет денег. А мой муж хорошо зарабатывает и при этом не хочет помочь, хотя мы же не чужие люди. Малышу четыре года, он постоянно спрашивает где папа, а я что ему скажу? Что папа его бросил? Ну ладно, я виновата, но причем тут ребенок, которого он любил и который только его считает своим отцом! Какая разница, чьи там гены, если он держал его на руках буквально с первого дня жизни!
Подруга советует тоже подать в суд, ведь без согласия матери такой тест делать нельзя. Я пыталась договориться по-хорошему, вернуть мужа, объясняла, что все это пустая обида, но ничего не помогает. Что должно быть в голове у мужчины, чтобы он просто вычеркнул малыша из своей жизни? О себе уже и не говорю. Из-за какого-то теста разрушил нашу жизнь. Но я буду биться до конца, раз ребенок родился в браке, то он просто обязан платить алименты и точка!