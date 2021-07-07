"Он стал силой тянуть за собой и стягивать юбку"

В рубрике "Наболело" редакция "Рамблера" публикует истории читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Говорят, все страхи родом из детства. Но я не могу вспомнить конкретного эпизода, повлиявшего на мою модель поведения в настоящее время. Оно копилось по крупице, выводами из разных жизненных ситуаций.

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У меня была замечательная семья — трудяга-отец и красавица-мама. Заботливые и любящие, а также старавшиеся воспитать меня разумным человеком. С малых лет мне объясняли, почему нельзя переходить дорогу на красный, разговаривать с незнакомцами и брать угощения у посторонних. Мы заучивали домашний адрес и тренировались кричать "Пожар!" на экстренный случай.

Но все эти правила оказались нерабочими, а других мне выдано не было, поэтому когда наступила первая в моей жизни шокирующая ситуация, я растерялась. Мне было девять и я гуляла у своего дома. На улице было достаточно много народу, лето, поэтому несмотря на вечернее время, было еще очень светло. Среди неспешно прогуливающихся людей я и увидела его. Непримечательный внешне мужчина шел точно мне навстречу. Руки в карманах достаточно длинного пальто, одетого откровенно не в сезон. Классические брюки и туфли. В совершенно обычном образе выбивалась одна деталь — его ширинка была расстегнута, а через нее было просунуто то, чем его наградила природа. На лице при этом он сохранял беспечное выражение, а когда он поравнялся со мной, я молча дала деру. Прибежала домой и затем наблюдала за ним из окна квартиры — он сделал несколько кругов у дома и ушел, как ни в чем не бывало. Я так и не рассказала родителям об этой истории, причем до сих пор не могу назвать причину, по которой умолчала тогда.

До 14 лет я жила обычной жизнью подростка, но время узнать, что жизнь жестока, неминуемо наступало. Однажды утром перед уроками нас оповестили, что в областной электричке была жестоко убита ученица нашей школы. Перед смертью над ней надругались, а тело выбросили из вагона прямо на пути. Не уверена, что виновные были найдены, но помню шок осознания того, насколько ты можешь оказаться беспомощным и нужно себя обезопасить.

Я сделала свои выводы и купила складной нож. Не думаю, что могла бы нанести кому-то значительный вред даже при желании, но психологически он меня успокаивал. Я начала интересоваться приемами самозащиты, потому что знала, попади я в ситуацию неподготовленная — у меня не будет шанса.

Чем чаще я думала о том, что в жизни бывают ситуации, которые невозможно спрогнозировать и уберечь себя от них, тем больше меня одолевал страх. Я все чаще думала о том, что тоже могу стать жертвой извращенца, а обезопасить себя от встречи с таким типом на все сто процентов невозможно.

Прошло еще несколько лет. Я получила свою первую работу, попала на должность редактора новостей в отдел городских происшествий. Вы даже представить себе не можете, сколько раз за день я писала заметки на тему убийств и изнасилований девушек незнакомцами. Мой страх снова начал укрепляться, особенно на фоне поздних рабочих смен. Я заканчивала в 23 часа и мчалась домой бегом, с нервами, натянутыми как струна, заходила в дом и жала кнопку лифта, надеясь, что в этот момент в подъезд никто не зайдет.

Впрочем, моя жизнь была обычной жизнью молодой девушки. Боязнь стать жертвой извращенца всегда шла фоном, я просто научилась с этим жить.

Как-то раз нас с подругой позвали в гости к друзьям. После работы мы встретились в центре Москвы и направились к дому, который был в 15 минутах ходьбы от метро. Я всегда чувствовала расслабленность и защищенность именно в центре столицы, даже в ночное время. Но тот вечер разрушил и эту иллюзию.

Мы с подругой шли и болтали, когда из ниоткуда материализовался крайне настойчивый и агрессивный парень. Он начал к нам цепляться, хватать за руки и вести за собой. Мы стали препираться, завязалась перепалка, которая разозлила его еще больше. На улице, как назло, не было людей. Но в один момент из угла вышла молодая пара. Мы стали звать их на помощь. Парень подошел разбираться, хотя его девушка очень не хотела ввязываться, и я могу ее понять. Агрессивный парень стал сводить все на шутку и говорить, чтобы они шли дальше, а девчонки (мы) просто строят из себя жертв.

Поразительно, насколько сразу эти двое ему поверили и поспешили уйти. Мы снова остались с ним наедине и он стал силой тянуть мою подругу за собой и стягивать с нее юбку, а я не нашла ничего лучше, чем срочно звонить в полицию. Отвечавшая по телефону девушка удивительно неохотно со мной разговаривала, а услышав, что на улице к нам пристает незнакомец, очень долго уточняла адрес, а потом ответила: "Ну полиция приедет минут через 15-20, вы там точно к этому моменту не уйдете с места?". Несколько минут разговора с ней длились как часы, я поняла, что от служб нам помощи быстро не дождаться. Я выбежала на дорогу и стала тормозить машину. Но вид ошалевшей девушки, размахивающей руками, только пугал водителей, и никто не останавливался.

В это время из-за угла дома вышли наши друзья, которые решили пойти нам навстречу. Ребята отогнали от подруги того агрессивного типа, мы обе еще долго пребывали в шоке от этой ситуации. А у меня в голове закрепился еще один страх — в такой ситуации мне никто не поможет, даже полиция.

Я сменила свой гардероб: короткие юбки, шорты, открытые платья и майки были безжалостно выброшены. Их место заняли мешковатые штаны и широкие безразмерные футболки.

Также я изменила график своей работы, чтобы раньше возвращаться домой.

Страх недоверия и постоянного нахождения в состоянии готовности атаковать и защищаться сказывался на моем самочувствии, я ощущала быструю утомляемость, нервозность. Работу я так и не сменила, поэтому ежедневные новости о городских происшествиях лишь усугубляли дело.

Когда я познакомилась со своим будущим мужем, на первые несколько свиданий я ходила с кухонным ножом. Когда он узнал об этом, то очень удивился, а после, когда полностью проникся моими опасениями и недоверием к окружающим, купил мне несколько перцовых баллончиков. Вот уже много лет я всегда с ними, но даже так мне неспокойно. За эти годы прибавился страх, что попади я в экстренную ситуацию, я могу превысить и уровень необходимой самообороны. В нашей стране я могу сесть за то, что защищаю себя, и мне страшно еще и от этой мысли.

Конечно, я не могу себя полностью обезопасить, но стараюсь избегать так называемых злачных мест, не возвращаюсь домой поздно, а если приходится, то меня встречает супруг. Но даже вызывая такси, я чувствую тревогу и пока поездка не завершится, всегда нахожусь в напряжении.

На днях я вышла из квартиры и вызвала лифт. Когда открылись двери, я зашла, но за мной следом забежал мужчина и двери стали закрываться. В панике я начала выталкивать его из лифта и колотить по нему кулаками, думая, что он нападает. Оказалось, это был новый сосед, который недавно купил квартиру рядом с нами. А услышав, что лифт приехал на этаж, побежал, чтобы успеть в него заскочить.

После этого случая я поняла, что больше так не могу. В моей жизни ничего плохого не происходит, но уровень тревожности за то, что это может произойти, высок настолько, что я себя изморила этим. Нервы ни к черту, от окружающих я жду только подвоха или безразличия, перманентно нахожусь в состоянии готовности атаковать, а напряжение, которое я чувствую, когда оказываюсь наедине с незнакомыми людьми, съедает меня.