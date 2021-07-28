Наболело: жена стыдится моей работы

В рубрике "Наболело" редакция "Рамблера" публикует истории читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.

Я заметил, что люди в нашей стране привыкли делить профессии на женские и мужские. И если женщина идет в типично мужскую профессию, становится к примеру дальнобойщицей или работает в такси, то это воспринимается как интересная диковинка. Но стоит мужчине пойти воспитателем в детском саду, секретарем или найти работу в сфере красоты, это вызовет пересуды и даже смешки. Так случилось и со мной. Причем, непонимания я ждал от кого угодно, не от своей дорогой супруги. Но сейчас именно у нее моя новая профессия вызывает огромное недоумение.

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До пандемии я был менеджером по продажам, но фирма не пережила локдаун, сначала работников постепенно сокращали, потом компания и вовсе закрылась, я остался совсем без заработка. Новую работу в той же сфере найти было нереально и бессмысленно - почти все коллеги либо остались за бортом, как я, либо держались за свое место до последнего, соглашаясь и на весомое сокращение зарплаты. Я так делать не хотел и решил освоить новую профессию, прошлой весной я много читал и обучался дистанционно, но выбрал для себя нестандартную для мужчины сферу - я стал мастером ногтевого сервиса.

Я начал с онлайн-курсов, а практику отрабатывал на жене. С каждым разом выходило все лучше, а когда карантин ослабили и открылись салоны, я уже был готов выходить на полный день. Работу нашел быстро и клиенты шли по плотной записи, я набивал руку и каждый день оттачивал свое мастерство. Вскоре я заметил, что с новой профессией зарабатываю больше, чем когда сидел в офисе. Клиенты уходят довольные, а мне очень нравится то, чем я занимаюсь.

Вроде бы все отлично, но я заметил, что жена начала меня будто бы стыдиться.

Дома я оборудовал рабочее место, и когда одна из подруг супруги пришла к нам домой, она с энтузиазмом кинулась рассматривать инструменты на моем столе и очень удивилась, когда узнала, что это не жена стала увлекаться маникюром, а я. Никакого негатива я в ее реакции не увидел, а жена после ухода подруги сказала, что ей было "неловко и стыдно" в этот момент.

Добиться ответа, почему, я так и не смог. Каждый раз перед приходом гостей мы убираем стол и все инструменты в ящики, а супруга всячески избегает разговоров о работе. Меня она попросила тоже не распространяться, хотя я в своей профессии ничего постыдного не вижу.

Кстати, не все мои клиенты - женщины, приходят и мужчины, которые просто ухаживают за собой и хотят аккуратные руки. Но жене не понять и этого.

"Сегодня ногти пилишь, а завтра наденешь платья и шпильки?!",

- заявила она недавно.

И тут мне стало обидно и горько, что самый близкий человек меня не просто не поддерживает, а, напротив, втаптывает в грязь. Я не знаю, как разрушить эти шаблоны и что делать, чтобы изменить ее мнение обо мне и моей работе.

Меня перестали считать за мужика, хотя именно моя работа позволила нам жить лучше, сделать дома ремонт и покупать хорошие продукты.

Я окончательно запутался и уже не могу разобраться, что делать, когда самый близкий человек заставляет меня чувствовать вину за то, чем я занимаюсь.