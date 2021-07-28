"Раздельный бюджет — унижение для женщины"

"У нас с мужем раздельный бюджет. Но! Мы поженились взрослыми людьми - нам было по 45 лет. Вторые браки. У нас нет общих детей и мы зарабатываем приблизительно одинаково. И в нашем случае это очень удобно: есть общие расходы: питание, содержание дачи, квартиры, подарки совместных друзьям, совместные выходы. Но зато меня не волнует, если муж решил подарить своей дочери крупную сумму. Или решил сменить компьютер или даже машину. Так же его не волнует, допустим, мой абонемент в спортклуб или подарок моему внуку. Траты на содержание машин (у нас у каждого своя машина), на одежду, на помощь своим родственникам, на хобби - это из личных средств. Хотя каждый из нас понимает, что если что случиться, то партнер согласен взять на буксир своего немощного на тот момент супруга. Но эта схема удобна, когда нет совместных маленьких детей",