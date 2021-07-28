"Раздельный бюджет — унижение для женщины"

Тема планирования финансовых трат в семьях одна из самых болезненных и одновременно насущных проблем. Многие пары задумываются о том, как лучше построить бюджет, а также о том, каким он будет - общим или раздельным.
В материале "Рамблера" мы собрали некоторые мнения пользовательниц Сети, которые поделились своим жизненным опытом по этой теме.
Раздельный вести бюджет или общий? В каждом из способов есть свои плюсы и минусы. Под общим бюджетом обычно подразумевают схему, когда все заработанные деньги складываются в общий семейный котел. Работает ли один партнер или оба, есть ли разница в зарплатах - это второстепенно, ко всем заработанным средствам имеют доступ в равной степени оба супруга.
Раздельный бюджет это обычно схема, при которой партнеры оставляют при себе заработанные деньги, договариваясь об общих покупках заранее и выделяя на это равную долю средств.
Но здесь есть много нюансов, которые каждая пара решает индивидуально: как оплачиваются бытовые нужды, коммунальные платежи или продуктовые закупки, что делать, если нужно вызвать сантехника или сделать ремонт.
"У нас с мужем раздельный бюджет. Но! Мы поженились взрослыми людьми - нам было по 45 лет. Вторые браки. У нас нет общих детей и мы зарабатываем приблизительно одинаково. И в нашем случае это очень удобно: есть общие расходы: питание, содержание дачи, квартиры, подарки совместных друзьям, совместные выходы. Но зато меня не волнует, если муж решил подарить своей дочери крупную сумму. Или решил сменить компьютер или даже машину. Так же его не волнует, допустим, мой абонемент в спортклуб или подарок моему внуку. Траты на содержание машин (у нас у каждого своя машина), на одежду, на помощь своим родственникам, на хобби - это из личных средств. Хотя каждый из нас понимает, что если что случиться, то партнер согласен взять на буксир своего немощного на тот момент супруга. Но эта схема удобна, когда нет совместных маленьких детей",
- поделилась анонимно на одном из женских форумов пользовательница Сети (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - Прим. ред.).
"У меня с мужем примерно одинаковый заработок, я плачу за садик и квартиру аренду, а он покупает продукты, кафе-рестораны и все расходы по квартире (квартплата, вода, электричество). Крупные покупки-сообща, но зато я не переживаю, что могу из своих денег купить себе очередную обновку и не прятать от мужа, как многие женщины",
- поделилась пользовательница @Настик.
Еще один пример семьи, в которой раздельный бюджет.
"Я замужем и у нас в семье раздельный бюджет. никаких минусов не вижу. Мужу достается львиная часть расходов на дом, машину, оплату счетов. На мне одежда, лекарства, развлечения, хобби. Продукты покупаем оба",
- рассказала одна из пользовательниц.
Встает резонный вопрос, а что делать, когда женщина уходит в декрет, при этом бюджет в паре раздельный.
"Раздельный бюджет - это унижение для женщины
настоящщий мущщина никогда такого не допустит",
- заявила в сердцах одна из пользовательниц.
Тем не менее, давайте рассмотрим истории из практики тех, кто будучи в декрете, жили с мужчиной, сохраняя раздельный бюджет:
"Мы с мужем на декрет копили вместе. Я тоже гордая, муж это знает. Поэтому решили, что я коплю на свои нужды, а он на повседневные нужды. Когда родила вручил карту с хорошей суммой. На себя тратила свои, разницы с «додекретным» временем не почувствовала. Родовые и детские потратили на ребенка, родственники и друзья кучу всего надарили, за два года декрета практически ничего не покупали. Часть накоплений даже осталась. Нужно просто договариваться заранее",
- рассказала свою историю одна из пользовательниц Сети.
"Когда ушла в декрет и у меня своих денег не стало, я предложила сделать общий счет. Теперь все общее :-) Еще когда я была беременная, он пытался делать необдуманные покупки, ен посоветовавшись со мной, объясняя, что он "зарабатывает и имеет право тратить". На это я ему устроила скандал, женился - надо советоваться",
- поделилась @Финтифлюшка.
"Я 5 лет замужем, не работала, так как училась в институте и была в декрете и муж никогда копейкой не попрекнул, хотя зарабатывал он один и все деньги приносил в дом",
- ответила @Черепашка.
Другая пользовательница рассказала, что в ее семье все крупные расходы берет на себя муж:
"Общий, конечно. Я зарабатываю намного меньше, и мне никгда не светит зарабатывать столько же, я ж не *** в такой ситуации все пополам делать. По факту я свои деньги трачу на себя, а все серьезные покупки получается, оплачивает муж. Но формально я как бы тоже в общую копилку вкладываюсь".
Но бывают и более сложные ситуации, когда у супругов этот брак - не первый, и уже есть дети от предыдущих отношений.
"Мы с мужем зарабатываем практически поровну,у меня двое детей, у него 1 от первого брака,я не горю желанием тратиться на его ребенка,например..и с пониманием отношусь к тому,что и он не осыпает золотом моих",
- поделилась своим опытом пользовательница Сети.
"У нас бюджет общий, так что кто бы ни заработал - деньги в общий котел. Алименты старшего ребенка в бюджет не входят, мы их храним отдельно. Эти деньги идут только и исключительно на старшую - оплата крупных покупок, поездок, лагерей",
- рассказала участница беседы.
А какой бюджет у вас?