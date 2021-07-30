Наболело: «Мне нужно бежать от него, но некуда»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «В постели с врагом» Кадр из фильма «В постели с врагом»

Я знаю, что мне нужна бежать, но пока есть силы только на то, чтобы выговориться. Потому что больше мне не с кем поделиться. Я выросла в обычной семье в провинциальном городке, отношения с родителями ровные, хотя, может быть и не очень теплые. Отучилась в институте, но потом переехала в другой в город, там и перспективы, и зарплаты выше. Устроилась на работу, снимала комнату. Познакомилась со своим нынешним мужем в компании общих знакомых, начали встречаться, потом предложил переехать к себе. Ну как к себе, на самом деле это была квартира его родителей, досталась им от дедушки, но жил там он и подразумевалось, что он и станет собственником. Тогда я этими деталями не интересовалась, планов не строила.

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Сделал предложение через несколько месяцев, я даже удивилась, другие девчонки порой годами ждут. Я согласилась, хотя честно сказать, особой потребности в браке не чувствовала. Но решила, что в свои 25 лет уже пора замуж. Отношения были нормальные, да, случались ссоры, но как у всех наверно. Единственно, что меня напрягало — ему не нравилось, что я общаюсь с коллегами по работе в нерабочее время, мы действительно иногда куда-то ходили вместе. Но я списывала на ревность. Поженились без помпы. Моим родителям он не понравился, хотя почему они не объяснили. Но они в принципе были против моего переезда в другой город, потом против того, что мы живем до брака вместе. В общем, на свадьбу они даже не приехали. С его родителями я виделась всего несколько раз, каких-то близких отношений у нас тоже не сложилось. Я так подозреваю, им не нравилось, что у меня ничего нет, но на свадьбе были, даже подарили какую-то сумму, вели себя нейтрально. Единственное, что я отметила — что у него очень властный отец.

После свадьбы сначала все было по-прежнему, но мы как-то зациклились друг на друге, гостей муж не любит, если где-то и бывали, то только вдвоем. Постепенно отношения с девочками на работе стали чисто деловыми, так как я перестала с ними куда-то ходить после работы. Но мне казалось, что это в принципе логично, я же замужем. Мои родители жили примерно также. Беременность я не планировала, но так случилось, до сих пор думаю о том, что если бы была более осторожна, то сейчас бы в такой ситуации не оказалась.

Родился сын, я ушла в декрет. Ни мои, ни его родители особого интереса к внуку не проявили, приезжали, навещали, но и только. Сын с рождения слабенький, мы с ним по больницам и врачам кочуем с первого месяца. После рождения ребенка мужа как подменили. Он стал чаще раздражаться, появились категоричные заявления, он начал повышать голос по любому поводу и без него, отчитывать меня за неубранный дом, неприготовленную еду, за то, что себя запустила. И он как будто не замечает, что я все время с ребенком, мне буквально некогда в туалет сходить. Начал выдавать деньги чуть ли не под роспись и требовать отчета, куда и что я потратила. Пока у меня были свои, скопленные на работе плюс декретные, я как могла это игнорировала, но сейчас их почти нет. Каждая просьба купить необходимое превращается в мое унижение. Мне порой просто не в чем выйти из дома.

Муж постоянно твердит, что я ему должна быть благодарна за то, что бездомную к себе взял и сейчас обеспечивает. А с тех пор как он пошел на повышение и стал больше зарабатывать, то хоть вешайся. Он начал выпивать с коллегами после работы, приходить домой, распускать руки — поводом для тычка или удара может стать не только любое мое слово, но даже просто молчание. Его он воспринимает как игнор. Однажды пьяный ударил меня так, что я упала на пол. Утром сказал, что выпил и ничего не помнит. Сыну три года, но с его здоровьем садик ему даже не светит. А значит я не могу устроиться на работу — муж об этом знает и постоянно прохаживается на этот счет. А потом заявляет, что мое дело сидеть с ребенком и не высовываться, все равно у меня нет ни карьеры, ни денег, а на мое место сотни других найдется. И он прав в том смысле, что с ребенком найти работу и так будет сложно, учитывая все детские хвори и больничные, даже с подработкой проблемы. Бабушки и дедушки свою помощь не предлагают, на няню у меня нет денег да и муж против чужого человека в доме.

Загрузка... Однажды после очередного скандала, когда он снова меня ударил, я не выдержала, позвонила матери, разрыдалась. А в ответ услышала, что я сама такого мужа выбрала и теперь это мои проблемы, нечего перекладывать ответственность на них. А мне нужно было просто хоть капля сочувствия. Мать сразу предупредила, что меня с ребенком они не ждут, вместе нам будет тесно, а они на старости хотят пожить спокойно без детского плача по ночам и пеленок. И вообще, раз я вышла замуж и не послушала их, то теперь мое место рядом с мужем. Так что даже родной дом теперь для меня закрыт, впрочем, даже сели я приеду, я знаю, что там мне жизни не дадут, двушка действительно тесная для четверых.

Недавно, после ужасного скандала, когда он просто избил меня ремнем от брюк, я вместе с ребенком чуть ли не в халате сбежала, попросилась к подруге по прежней работе, умоляла ее приютить. Мы там прожили неделю, но я понимала, что стесняю ее, она сама снимает жилье, много работает, и конечно не обязана помогать. Девочка ничего не сказала, жалела, но я понимаю, что это не ее проблемы. Пришлось вернуться обратно. Муж сначала заволновался, а теперь наоборот успокоился, открытым текстом говорит, что я никуда от него не денусь. А так и есть. Своих денег у меня практически нет, у мужа лишней копейки не допросишься, родители не ждут, у подруг свои заботы.

Однажды пригрозила полицией от отчаянья. Муж пожал плечами, а на следующий день позвонила свекровь и сказала, что если у ее сына будут проблемы с законом, то я вылечу из квартиры в тот же момент вместе с ребенком. Ведь квартира по-прежнему оформлена на родителей мужа, так что мне останется только бомжевать с ребенком.