Наболело: "Ничего не хочется и ничего не нравится"

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: depositphotos depositphotos

У меня, что называется, идеальная жизнь. Классный любящий муж, недавно котика из приюта взяли. На работе меня все уважают и считают профессионалом. Есть, конечно, какие-то конфликты с коллегами, но это не важно. Есть друзья, подружки, приятели всякие. Я даже не скажу, что особо некрасивая. Комплименты делают, не жалуюсь.

Видео дня

Но я не чувствую себя счастливой. В последнее время внутри будто что-то перегорело, будто кто-то выключил внутренний свет. Ничего не нравится, ничего не хочется. Даже то, что раньше приносило радость и удовольствие, теперь не вызывает каких-то эмоций. Вообще никаких, и это очень страшно.

Например, я любила готовить по вечерам готовить после работы. У меня она интеллектуальная, а готовка как-то расслабляла. Я делала постоянно какие-то пирожки, интересные блюда, специи покупала — в общем, экспериментировала. Сейчас как отрезало. Смотрю на противни, холодильник полный, возьми да приготовь что-то. А меня вообще не тянет. Заказываю какую-нибудь ерунду из доставки, ем и валюсь спать.

То же с хобби. Я всегда себя считала интересным человеком. С детства занималась макраме, какие-то книжки писала, учила языки, ходила в музыкалку и на спортивные кружки. Короче, времени зря не теряла и не скучала. Просто привыкла чем-то заниматься и не сидеть на месте ровно. Сейчас думаю о том, когда в последний раз читала книгу или ходила в кино. Да хотя бы выбиралась куда-то за город, на природу... Вообще не помню.

Я раньше оправдывала это пандемией: мол, все же дома сидят, всем скучно. Сейчас я поняла, что просто не хочу никуда ехать и что-то делать. Мне скучно от всего, мне скучно жить. Ничего не радует вообще. Пустота ужаснейшая внутри.

Лет в 20 было чувство, что вот, мир такой большой, а впереди столько возможностей... Сейчас как будто что-то перечеркнуло. Я знаю, что со мной не произойдет ничего уникального или интересного, что пик сил пройден. Впереди только беспросветная и скучная жизнь на работе, потом старость, дай бог. И от этого хочется плакать: я как-то по-другому представляла свою жизнь, а все вот как вышло.

Я даже не знаю, зачем все это пишу... Выговориться, наверное. Чтобы хоть какой-то отклик получить и хоть какие-то эмоции. Муж говорит, что это все потому, что я год сидела на удаленке, а дома у всех башню сносит. Не знаю, у меня ощущение, что такого одиночества, как я, не испытывает никто.