Обещал золотые горы: как я стала женой хоккеиста

Существует стереотип, мол, выйду замуж за хоккеиста (или футболиста) и, считай, светлое будущее обеспечено, но так ли это на самом деле. «Рамблер» решил разобраться с этим заблуждением и узнать реальную «изнанку» жизни со спортсменом.
Ажиотаж вокруг хоккеистов в нашей стране существовал, кажется, всегда, а успехи российской сборной периодически его только подогревали (вспомнить только победу наших хоккеистов на зимних Олимпийских играх 2018 года). Сотни девушек мечтают встретить своего принца «на коньках» и вместе с ним войти в беспечную жизнь, где есть место и отдыху на Мальдивах, и дорогостоящим спорткарам и бесконечным подаркам с поводом и без. Все бы ничего, но реальность – она другая.
Вот, какую историю рассказала жена хоккеиста Анна, которая вот уже почти 5 лет ездит за своим избранником по всей стране (и не только!).
«Никогда не ставила себе цель выйти замуж за спортсмена, хотя, признаться, следила за жизнью нескольких девушек, которые вступили в брак с хоккеистами и, казалось бы, (по фото в Instagram) вытащили счастливый билет в роскошную жизнь. Просто ходили с подругами на игры «Атланта» (подмосковный хоккейный клуб), общались с парнями, которые уже играли на тот момент в молодежной лиге, и мечтали о жизни в столице. Мне было 17, когда я стала встречаться с одним из игроков (мы с ним еще вместе в школе учились). Конкретных планов на совместное будущее не строили, просто любили друг друга, как умели, ссорились из-за его бесконечной занятости, неадекватных поклонниц хоккея и его чрезмерной вспыльчивости. Так прошло три непростых для меня года, в которые я только и слышала от окружающих, как мне повезло урвать спортсмена, какая я расчётливая и как на все готова ради денег (хотя на протяжении этих трех лет мой молодой человек зарабатывал чуть больше среднестатистического клерка). Все это время не могла понять, почему так много осуждения со стороны и почему так много девушек мечтают начать отношения с хоккеистами: караулят после игр, гоняются за ними по барам и ресторанам, где они отдыхают, и всячески пытаются подцепить их в Instagram. Ответ одной из таких «охотниц за спортсменами» расставил для меня все по своим местам: «Я просто верю, что он мне подарит жизнь, на которую я сама никогда не заработаю».
Анна призналась, что ее супруг так и не подарил ту «сказку», о которой мечтают поклонницы хоккея по всей России.
«Отношения со спортсменом (как и с любым другим человеком) – это труд, это постоянные переезды из города в город, изнурительные тренировки, после которых единственное, что он хочет, это лечь спать, травмы и поражения (иногда их бывает больше, чем побед). Средняя зарплата хоккеиста (если речь не идет об игроках континентальной хоккейной лиги) – 100 тысяч рублей, за которые спортсмен расплачивается здоровьем и временем, которое он мог использовать с большей пользой. Если речь идет об игроках КХЛ, то там зарплаты (при хорошем раскладе) начинаются от полумиллиона рублей, но попадают в эту лигу лишь единицы – большинство заканчивают карьеру, до или едва достигнув совершеннолетия».
Вот, что еще рассказала Анна:
«Каждый переезд в другой город нам с супругом обходится примерно в 50 тысяч рублей. Билеты, расходы на перевозку вещей и съем временного жилья сильно бьют по бюджету. Пришлось попрощаться и со столичной жизнью - в этом сезоне мой муж будет выступать за казахстанский клуб, который базируется в маленьком провинциальном городке, где главным развлечением жителей как раз и является хоккей. Если меня сейчас спросят, советую ли я выходить замуж за хоккеиста, я отвечу: «Выходите. Но только по любви. Денег в этом спорте не так много, как вы думаете – лучше надеяться только на себя».