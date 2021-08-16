Обещал золотые горы: как я стала женой хоккеиста

«Никогда не ставила себе цель выйти замуж за спортсмена, хотя, признаться, следила за жизнью нескольких девушек, которые вступили в брак с хоккеистами и, казалось бы, (по фото в Instagram) вытащили счастливый билет в роскошную жизнь. Просто ходили с подругами на игры «Атланта» (подмосковный хоккейный клуб), общались с парнями, которые уже играли на тот момент в молодежной лиге, и мечтали о жизни в столице. Мне было 17, когда я стала встречаться с одним из игроков (мы с ним еще вместе в школе учились). Конкретных планов на совместное будущее не строили, просто любили друг друга, как умели, ссорились из-за его бесконечной занятости, неадекватных поклонниц хоккея и его чрезмерной вспыльчивости. Так прошло три непростых для меня года, в которые я только и слышала от окружающих, как мне повезло урвать спортсмена, какая я расчётливая и как на все готова ради денег (хотя на протяжении этих трех лет мой молодой человек зарабатывал чуть больше среднестатистического клерка). Все это время не могла понять, почему так много осуждения со стороны и почему так много девушек мечтают начать отношения с хоккеистами: караулят после игр, гоняются за ними по барам и ресторанам, где они отдыхают, и всячески пытаются подцепить их в Instagram. Ответ одной из таких «охотниц за спортсменами» расставил для меня все по своим местам: «Я просто верю, что он мне подарит жизнь, на которую я сама никогда не заработаю».