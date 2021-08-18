«Развела на ужин»: как я чуть не стала эскортницей

Жить за чужой счет, кажется, все еще мечтают многие девушки. Некоторые даже готовы поступиться своими принципами, лишь бы исполнить мечту и не просто задержаться в столице, но и купаться в роскоши. «Рамблер» решил взять интервью у девушки, которая не побоялась рассказать о том, как ее попытки остаться на плаву в Москве чуть не сделали ее «девушкой по вызову».

Фото: Кадр из фильма "Красотка" Кадр из фильма "Красотка"

— В какой момент появилась необходимость быстрого заработка?

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— Мне было 18 лет. Я училась в столичном вузе, танцевала в группе поддержки одного их московских хоккейных клубов и жила за счет родителей. Казалось, что я попала в сказку и никакие внешние обстоятельства не смогут ее разрушить. Крах моей привычной жизни случился в один момент: мама потеряла работу, а отец перестал выходить на связь и оплачивать мое обучение. Просто так бывает: у него другая семья, другие заботы и, как он сказал, «есть на кого деньги потратить». Мама же ушла с головой в депрессию, не понимала, как рассчитываться за квартиру (она у нас была в ипотеке), не знала, чем платить за университет. Моих денег, которые я зарабатывала танцами, едва хватало на ежемесячную выплату кредита, а ведь были и другие расходы. Мы еле-еле сводили концы с концами – так прошло месяца два-три. Я понимала, что скоро нужно будет оплачивать второй семестр, а вариант взять академический отпуск повергал меня в ужас – тут я начала прикидывать возможные варианты быстрого заработка. В тот момент мне и подвернулась девочка, с который мы танцевали в одной команде, но почему-то тесно не общались.

— Что она тебе предложила и как быстро ты на это согласилась?

— Со стороны жизнь Ани всегда казалась идеальной: фото из дорогущих ресторанов, букеты цветов чуть ли не каждый день и брендовые шмотки, которыми она очень гордилась. Узнав о моей проблеме (мы с ней разговорились после одной из тренировок), она на какое-то время пропала, а потом вернулась с неожиданным предложением – пригласила меня на корпоратив в качестве хостес. Сказала, что нужно будет встречать гостей, провожать к их местам, приносить шампанское и все в этом роде. Как сейчас помню, она сказала, что оплату предлагают пять тысяч рублей в час. Я обрадовалась и, не думая, согласилась. Вечеринка прошла на «ура»: я блистала в черном облегающем платье (мне его одолжила Аня) и на высоких каблуках, а в конце вечера мне заплатили 25 тысяч рублей. Это еще не все: во время корпортива у меня не было отбоя от комплиментов, и я даже оставила телефон двум мужчинам (на вид около 30-35 лет).

Через неделю Аня пригласила меня на еще одну закрытую вечеринку, правда, требования к дресс-коду хостес были несколько своеобразными. Так, нам предложили надеть кожаные мини и маски с ушами зайца (прямо как из фильмов про БДСМ). Платили семь тысяч рублей за час, поэтому я решила рискнуть и выйти на работу. Мероприятие прошло спокойно, никаких непристойных предложений (только взгляды), но на следующий день мне позвонила Аня и сказала, что у меня появился поклонник. Мне было приятно, я на тот момент в отношениях не состояла, и сказала, что не против с ним встретиться (подруга представила его своим другом и даже прислала его фото).

— Как прошла встреча, в какой момент ты поняла, что это больше, чем просто ужин?

— Поняла с самого начала. Мы встретились в достаточно модном ресторане, Михаил (так его буду называть) сразу взял «випку», и мы с ним остались с глазу на глаз. Светская болтовня почти сразу переросла в обмен какими-то эротическими шуточками и сексуальным опытом, а после (спустя три бокала вина и тарелки пасты) он предложил мне переместиться в отель «за дополнительное вознаграждение». Я сначала подумала, что он шутит, так небрежно он бросил эту фразу. Однако когда поняла, что он вполне себе серьезен, резко отстранилась от него. Он почти сразу же изменился в лице и начал кричать, что его достали эти «разводы на шикарные ужины». Тогда-то он признался в порыве гнева, что Аня рассказала ему о моем безвыходном положении.

А также добавила, что за хорошие деньги я способна на многое (дальше шел список якобы моих талантов). Тут в гнев пришла я и попыталась уйти, но не тут-то было. Он резко схватил меня за руку и сказал, что я еще должна рассчитаться за ужин и вышел из «випки», оставив неоплаченный счет на 15 тысяч рублей. Мне пришлось срочно обзванивать друзей и просить взаймы, потому что таких денег у меня с собой, конечно же, не было.

— Был ли какой-то разговор с Аней после инцидента?

— Я позвонила ей прямо из ресторана. Она спокойно ответила мне, что я сама просила ее помочь. А после в SMS добавила, что я оскорбила очень денежного клиента, которого она мне отдала «по доброте душевной». Через несколько дней мы встретились с ней на тренировке, я потребовала ее объясниться. Аня сначала сухо ответила, что я сама во всем виновата, мол, нечего прикидываться, что не понимала на что иду. Обвинила меня в том, что я подорвала ее авторитет «сводницы».