Наболело: «Без мужчины рядом я ничего не стою»

В рубрике «Наболело» редакция «Рамблера» публикует истории читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе" Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Стыдно признаваться (порой даже самой себе), что мне 42 года и я до сих пор ни разу не была замужем. Скажете, смешно? Для меня это трагедия всей жизни, которую я проживаю из года в год, наверное, начиная лет с 25. Оказывается, именно в этом возрасте вопросы по типу «когда замуж-то?» начинают звучать чуть ли не каждые посиделки с родственниками. Сначала я на них не обращала никого внимания: чувствовала себя молодой, полной сил и готовой покорить любые вершины. Я строила карьеру в юриспруденции, постоянно училась чему-то новому, путешествовала с друзьями по России и Европе. Звучит, как сказка, не правда ли? Я была счастлива, крутила романы направо и налево и считала, что штамп в паспорте - это пережитки прошлого. Я даже не переживала из-за того, что все мои отношения не протянули и больше полугода – казалось, что так у всех, и впереди меня ждет встреча «с единственным и неповторимым».

Загрузка... Шли годы, мне исполнилось 30 лет. Давление со стороны родственников становилось все ощутимее, почти все мои подруги выскочили замуж и родили минимум по ребенку. Наверное, именно в том возрасте, поднимая бокал шампанского за здоровье, я впервые поймала себя на мысли, что со мной что-то не так. К тому моменту уже сложилась устойчивая тенденция: в отношениях мои партнеры всегда поступали со мной некрасиво. Кто-то изменил и ушел к другой, кто-то отказался брать ответственность за нас, как за пару, кто-то даже пытался жить за мой счет. Расставания всегда были скандальными и долго еще отзывались во мне болью. Подруги утешали меня, говорили, мол, неудачные попытки завести отношения – это не приговор, а еще обещали всегда быть рядом и поддерживать. Понимаете, да, что было дальше? Дальше они все больше и больше погружались в свои семейные проблемы, воспитание детей и отдалялись от меня. У нас становилось все меньше общих интересов, мой круг общения постепенно сужался – в нем остались только такие же «сильные и независимые», как и я. Мама обесценивала почему-то все мои достижения в карьере и говорила, что дети – это наше продолжение, а семья – это поддержка и опора, и что без нее я никто.

«Я никто» - эта фраза буквально врезалась мне в память и стала установкой на жизнь. Какое-то время я с ней боролась: хвалила себя за любое даже маленькое достижение, ставила цели и добивалась их, не отказывала себе ни в каких удовольствиях. Но этого было недостаточно, и в какой-то момент произошел сбой. Я начала беспорядочно вступать в отношения, как будто «прося милостыни» у мужчин. Но и они заканчивались, потому что это я не была готова к здоровому партнерству. Мной просто пользовались, а потом выбрасывали из своей жизни, как сломанную игрушку.

В 35 лет я пришла к мысли, что без мужчины я ничего не значу, чего бы я не добилась в других сферах жизни. Началась затяжная депрессия. Я потеряла интерес ко всему: к путешествиям, карьере, хобби, даже к встречам с друзьями. Я приходила после работы в квартиру, которую я купила без чьей-либо помощи, и плакала весь вечер. Иногда даже пила. Была навязчивая мысль завести кота (как в стереотипе про одиноких женщин), но я быстро отказалась от нее, потому что рядом со мной, как мне казалось, гибло все живое (даже комнатные растения).

В 40 лет, когда я понимала, что мои страхи и переживания не оставили от прежней меня буквально ничего, я пошла в терапию. Я часами плакала навзрыд у психолога, рассказывая о том, что я - никто, что я одна и что ко мне на могилу никто не придет (прям так и говорила). Мне потребовалось два года, чтобы прийти в себя, начать дышать полной грудью. Я сменила имидж, пересмотрела гардероб, выбросила из квартиры (и из головы) лишний хлам. Начала встречаться с мужчиной (успешным юристом) и сейчас строю отношения с ним из позиции «я - окей, ты - окей».Я даже заморозила яйцеклетки, и теперь, как говорится, «мои часики больше не тикают».