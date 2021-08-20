Наболело: «После облома в молодости ни одной женщине не верю»

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Фото: Кадр из фильма «Больше чем секс» Кадр из фильма «Больше чем секс»

Принято думать, что жалуются только неудачники, и вы, конечно, можете так и считать, хотя в моем случае это не так. Это даже не жалоба, а попытка понять, почему у меня все так, как есть.

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В молодости я был обычным студентом — ни внешностью, ни накаченным торсом не выделялся, особых денег у меня тоже не водилось. Как и все подрабатывал, но дорогих подарков понравившейся девушке просто не мог себе позволить. Хотя отношения реально были нужны, я тогда был романтичным, наивным и где-то даже нежным юношей. Естественно, при моих данных сокурсницы с ходу записывали меня в друзья. Ну знаете, это когда ты по первому требованию подставляешь плечо и жилетку, но тебе не обломится никогда, потому что любит-то она настоящего мужчину, хоть тот и козел, а не тебя.

Я все это прошел, отмучился, несколько раз обжегся и с тех пор предпочитаю не играть ни в какую дружбу с женщинами. Ведь все эти девушки понимали, что я не просто так все время рядом, и благосклонно принимали заботу и внимание, но всегда без ответа. Предать нашу «прекрасную дружбу» ради очередного козла? Легко! Потому что там любовь, ну а ты ведь и так все понимаешь. И я понимал, надеялся и терпел. Потом уже понял, каким дураком был. Были и более мерзкие случаи, когда приглашение на свидание оказывалось шуткой, в курсе которой была вся группа. И потом еще несколько месяцев ты ходил по универу с чувством, что большего лузера нет в мире.

Потом я наконец окончил вуз с основательно убитой самооценкой, ушел в работу, много лет пахал как проклятый и это окупилось. Появились большие суммы, хорошая должность, подтянул внешность — сменил стрижку, занялся спортом, купил машину, квартиру. Научился общаться с девушками так, чтобы они не садились на голову после первого же свидания. Но теперь ловлю себя на мысли, что не могу доверять ни одной женщине, какой бы милой, доброй и чуткой она не казалась.

В «Тиндере» и на работе много симпатичных девушек, некоторые явно флиртуют, завязывается общение, одна-две встречи и тут меня переклинивает. Я смотрю на очередную красотку и думаю: обратила бы она внимание на меня в 20 лет без трехзначной зарплаты, машины, квартиры? Или она видит во мне только успешного мужчину, который легко оплатит солидный счет в ресторане, подарит дорогую побрякушку, устроит романтическую поездку на выходных? И после таких мыслей даже самая адекватная девушка кажется такой же расчетливой хищницей, как мои подруги юности.

Я понимаю, что это проблема, но чувствую себя циником поневоле — ни одной не могу открыться, поверить, тем более жениться на ком-то, хотя материально семью потяну и мать последние годы твердит про внуков. Умом хочу семью, родного человека рядом, детей, но внутри блок. В итоге перестаю общаться и даже не могу объяснить, почему ушел.