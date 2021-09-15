Наболело: «Мои дети меня предали»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «По семейным обстоятельствам» Кадр из фильма «По семейным обстоятельствам»

Чувствую себя обманутой родными детьми. У меня сын, дочь и трое внуков. Сын женился раньше, родилась дочка, но я сразу сказала ему и невестке, что нянькой не буду и чтобы справлялись сами, хотя внучку люблю и с ней общаюсь. У меня тогда все было хорошо и со здоровьем, и с положением на работе, да и до пенсии десять с лишним лет. Потом замуж вышла и дочь, тоже родила девочку. Они с зятем ждали, когда можно будет в садик ее отдать, дочь собиралась выходить на работу, потому что у них ипотека, расслабляться некогда. И тут как снег на голову, она говорит мне, что снова беременна. Они, конечно, в шоке оба (уж не знаю, как такое случилось у двух взрослых людей), но аборт отмели сразу. Родился внук, зять довольный — сын, наследник. Я не вмешивалась, не мое дело, хотя, честно скажу, думала, что второй ребенок им сейчас ну некстати. Но расходов, конечно, стало больше, ипотеку надо закрывать, так что скоро ясно стало, что дочке надо выходить на работу, зять не справляется один.

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В общем, начали меня уговаривать, чтобы я досрочно увольнялась и взяла бы на себя детей. Я долго отказывалась — я люблю работать, хорошо одеваться, общаться с коллегами, отдыхать, куда-то ходить, веду соцсети. И быть такой типичной бабушкой у меня не было никакого желания. Ну и деньги конечно тоже играют роль, я сама себе хозяйка, иногда подкидывала и детям небольшие суммы. Дочь меня год с лишним бомбардировала уговорами, буквально в каждом разговоре все сводилось к тому, что им просто необходима бабушка хотя бы на полдня. Тут на работе сменилось начальство, начались проблемы, здоровье тоже стало подводить, даже пришлось на неделю в больницу лечь, и в какой момент я дала себя уговорить. Подумала, что может быть все к лучшему. Дочь была на седьмом небе от счастья, обещала, что они будут спонсировать меня от и до. В общем, до сих не могу простить себе, что оказалась такой дурой, надо было держаться за работу до последнего.

В общем, села я с внуками. Утром к дочери еду, вечером обратно, хорошо, что мы недалеко друг от друга живем. С детьми, конечно, сложно, у них разница в три года, и у меня просто нет и минуты свободной, надо и ужин приготовить, и за ними смотреть в оба, носятся по квартире только так. От садика для старшей отказались, раз я могу присматривать, но теперь думаю, что зря. Но раз согласилась, надо терпеть.

А тут возникли проблемами с зубами, сложный случай. Я в выходные пошла к своему проверенному стоматологу, много лет только у него и делаю. Но клиника частная и цены там кусаются. В общем, начали лечение, там, чтобы зуб спасти, надо его в три этапа делать и плюс еще два на очереди. Я со своей карты заплатила за первый прием, в понедельник вечером дочери счет показала, объяснила, сколько это будет примерно стоить — без задней мысли, потому что на зубах экономить нельзя, я так считаю. Дочь чуть ли не в крик: у нас все расходы расписаны на годы вперед, мы и так еле справляемся, себе не можем позволить платных врачей, можно, мол, и подешевле найти, и вообще в районную больницу сходить, там все и так сделают. Я была ошарашена, мне и в голову не приходило, что родная дочь предложит мне угробить последние зубы в нашей бесплатной убогой поликлинике с врачами-недоучками. Сказала ей, мол, как же так, ты же обещала деньгами помогать, я же ради тебя от работы отказалась. Дочка даже не покраснела: да, обещала и не отказываюсь, но на такие суммы я не рассчитывала, надо о детях думать в первую очередь. Зять просто промолчал. Да если бы я знала раньше, что полное обеспечение — это деньги на проезд, то в жизни бы не согласилась бросить работу!

В общем, ушла, а в понедельник утром дочь звонит как ни в чем не бывало: мама, где ты, я на работу опаздываю. Я тогда очень злилась, сказала, что больше не приду, и чтобы искала платную няню, может, она будет ей дешевле чем родная мать. Дочка раскричалась, что я ее подвела, потом уже узнала от сына (ее брата), что у нее из-за этого проблемы на работе были, в тот день была какая-то важная встреча. А то, что она меня подвела, кажется никого и не волнует. Сейчас уже полтора месяца не видела ни дочь, ни внуков. Сын потом рассказал, что она договорилась с соседкой и перешла на частичную удаленку, в офис не каждый день ездит. Внучку в садик отдали, в принципе года через два-три уже и школа, там будет легче. Пыталась с дочкой поговорить, бросает трубку. Через сына передала, что не желает со мной общаться, что я ее подставила в самый важный момент, что она мне больше ничего не должна, а внуков я больше не увижу, раз мне мои прихоти важнее. Но здоровье — это не прихоть же?