Наболело: «Я та самая страшная подружка»

В рубрике «Наболело» редакция «Рамблера» публикует истории читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма "Дневники принцессы" Кадр из фильма "Дневники принцессы"

В компании девочек, которых я считала близкими подругами, я всегда была «некрасивым фоном». В школе мы с ними обсуждали мальчиков, наряды конкуренток из другого класса, кто с кем в кино сходил и дальше по списку. Потом моих подружек начали приглашать на свидания, а меня нет, поэтому я довольствовалась их рассказами о проявлениях первой любви. Я была благодарным слушателем, который не перебивал, искренне задавал вопросы, но в тайне, конечно, завидовал. Ведь на их месте могла быть я: это я могла бы встречаться с самым классным парнем параллели, это мою личную жизнь могли бы обсуждать на школьном дворе и это при виде меня мальчики могли бы дружно начинать переговариваться. В реальной же жизни меня никто не замечал и, возможно, даже не знал моего имени. Просто страшненькая, незаметная одноклассница, до которой никому нет дела.

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В 9 классе я носила очки, неумело красилась тональным кремом (так, что мое лицо превращалось в однотонное пятно) и жирно рисовала брови карандашом. Так в общем-то делали все мои подружки, но они при этом выглядели, как модели с обложек, а я как картошка, которую попытались раскрасить акварелью. По крайней мере я это так воспринимала.

Кадр из фильма "Еще одна история Золушки"

В 10-11 классе я с головой ушла в учебу, занималась с репетиторами, а еще много ела – пыталась компенсировать внимание противоположного пола быстрыми удовольствиями в виде хлебобулочных изделий. К выпускному естественно я набрала 7 лишних килограммов, покрылась сыпью и ненавидела себя за то, какая я есть. Мои подружки же вовсю бегали по свиданиям, умело орудовали кистями и были каким-то недостижимым идеалом. Все говорят про какие-то комплексы, которые нам прививают глянцевые журналы, но на самом деле мои комплексы появились из-за моего окружения. Я слышала комплименты в адрес девочек, но не себя, я видела, как на них реагируют классные парни, и как они же меня не замечают. Я вроде и не была изгоем: всегда была в списке гостей на вечеринки, меня всегда звали с собой на дачу, над моими шутками смеялись (кажется, чувством юмора я пыталась компенсировать недостатки во внешности), мне писали пацаны, правда, в основном советовались, как лучше подкатить к той или иной моей подружке или собирали последние сплетни. Я была, как говорят, своя в доску, но во мне не видели красавицу, которой я так мечтала быть.

В итоге к 11-му классу я ни разу не была в отношениях и даже не целовалась. Точнее не так: я целовалась с классным парнем во время игры «правда или действие» - я этот момент счастья запомнила на всю жизнь, а он отнесся к нему, как к внезапно свалившемуся на него наказанию. Это я тоже отчетливо запомнила и еще больше замкнулась в себе.

В университете я быстро нашла себе компанию, подружки частенько звали меня на двойные свидания, которые, правда, периодически срывались после того, как мои предполагаемые спутники просили девчонок скинуть мои фото. Иногда свидания все-таки состоялись, но встречи тогда проходили в неловком молчании. Параллельно своим неудачам на личном фронте я наблюдала, как моим подругам дарили цветы и украшения, ради них шли на серьезные поступки - я видела, как им проще жить. Им присылали коктейли в барах, им писали номера телефонов на салфетке, к ним подходили знакомиться в кафе и ресторанах, в которые мы выбирались на выходных. Я слышала: «Катя, внешность – это не главное», но я не верила этим словам, потому что их произносили девочки, не обделенные мужским вниманием. Подружки привыкли, что перед ними открываются двери, что их просьбы исполняются охотнее и быстрее. Для них эта была норма жизни, но я-то знала, что бывает и по-другому.

Кадр из фильма "Роковая красотка"

Я уже тогда поставила крест на себе, начала приглядывать «мальчиков без претензий», которые и сами были изгоями в мире красивых и влюбленных. Звучит все это, конечно, ужасно банально и, наверное, вы читали десятки таких историй, но я чувствовала себя популярной дурнушкой, которой рады в компании в качестве классного друга, но не классной девушки.