Наболело: «Рядом со старшей сестрой чувствую себя ничтожеством»

В рубрике «Наболело» редакция «Рамблера» публикует истории читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма "Гордость и предубеждение" Кадр из фильма "Гордость и предубеждение"

Нас в семье двое: я и моя старшая сестра Настя (у нас разница в четыре года). С детства родители воспитывали нас одинаково – водили на всевозможные развивающие кружки, заставляли делать уроки до поздней ночи, а еще ходить на спортивные секции (хорошо, что тут была свобода выбора, поэтому я отдала предпочтение волейболу, а сестра – большому теннису). И вроде бы ничего необычного в наших буднях не было, кроме того, что у Насти получалось все, чем бы она не занималась, а у меня – нет. Я вроде бы и старалась, и, не отрываясь, до поздней ночи сидела за учебниками, буквально просыпалась и засыпала с книгами, а все равно результат был хуже, чем у сестры. Родители сначала меня просто подкалывали, мол, не дотягиваю, в семье не без урода (да-да, прямо так и говорили), на тебе природа отдохнула. Я не обращала на их слова внимания – училась себе и училась.

Видео дня

Кадр из фильма "Гордость и предубеждение"

Ситуация изменилась, когда я пошла в пятый класс. К тому времени Настя уже выиграла несколько областных олимпиад, два турнира по большому теннису, была круглой отличницей, а еще занималась шахматами, учила два иностранных языка и много чего еще. А я вроде бы и закончила младшую школу без троек, всячески тянулась за сестрой, но родственникам этого было уже недостаточно. Каждый раз, когда я отпрашивалась гулять, папа говорил: «Вспомни басню про стрекозу и муравья, вот пропляшешь все время и ничего в жизни не добьешься». Помню к середине учебного года я уже безвылазно сидела дома, ревела над учебниками, что продуктивности мне не сильно прибавляло, и ненавидела сестру и родителей. В таких мучениях я пробыла до 9-го класса – ничего за эти годы не изменилось: для семьи я стала аутсайдером, который ничего в жизни не добьется. Я с этим клеймом смирилась, лишь бы меня не трогали. Но не тут-то было: на семейных праздниках меня вытаскивали на свет и заставляли слушать о себе всякие гадости, как я не дотягиваю, и какая Настя красивая, талантливая, старательная трудяга. К слову, сестра тогда училась уже на бюджете в МГУ, а я думала только о том, как бы поскорее съехать из дома.

В 10 классе, когда началось натаскивание на ЕГЭ, отец вызвал меня на серьезный разговор и заявил, что у меня есть два варианта: либо я поступаю на бюджет, либо – никуда. Два года прошли в учебной лихорадке: я, сжав зубы, училась чуть ли не до потери сознания, читала, потом снова учила и так по кругу. В итоге экзамены я сдала на хорошие баллы и могла претендовать на бюджетные места в хороших университетах. Тут-то и случился бунт: я подала, как и полагается, документы в 5 вузов, а когда получила приглашение в три из них, не выбрала не один. Масштаб скандала, который разразился дома, сложно себе представить – меня и сейчас начинает трясти, когда я о нем вспоминаю. Тогда отец мне сказал прямым текстом: ты сейчас устраиваешься на работу и поступаешь на следующий год (дальше шел список, куда мне стоило бы поступить), не выполняешь наши условия – мы прекращаем твое содержание, можешь идти на все четыре стороны. И я действительно ушла: сначала кантовалась у подруг, а после переехала к молодому человеку, что спровоцировала еще один конфликт с родителями, с которыми я только-только начала налаживать контакты.