Наболело: «Я бросила работу ради мужа, а он меня - ради секретарши»

В рубрике «Наболело» редакция «Рамблера» публикует истории читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Секретарши» Кадр из фильма «Секретарши»

История, конечно, у меня до смешного банальная, но обо всем по порядку. Встречаться с моим теперь уже бывшим мужем мы начали, когда нам было по 18 лет. Наш роман был красивым: он задаривал меня цветами, всегда провожал до дома, не забывал ни одного дня рождения моих родственников – просто был мужчиной мечты. Через четыре года отношений он сделал мне предложение, а еще через год мы поженились. Это были 5 лет безоблачного счастья: я закончила университет, устроилась на хорошую работу, он тоже строил карьеру в крупной компании, мы ходили по выставкам и музеям, путешествовали по миру и не нуждались в деньгах. Просто не жизнь, а сказка, но, как известно, она имеет свойство закачиваться.

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Через полгода после нашей свадьбы я забеременела, правда, ребенка я выносить не смогла – случился выкидыш. Мы с мужем тяжело переживали это горе, но, как мне казалось, мы смогли его принять и даже были готовы идти дальше. В то время он предложил мне бросить работу, сосредоточиться на своем здоровье, а также на семейном быту и других «женских» делах. Я сомневалась сначала, все-таки привыкла быть финансово независимой и всегда, по большей части, полагаться на себя, хотя муж меня никогда ни в чем не ограничивал, не попрекал расходами и сам частенько баловал. В конечном итоге я согласилась, потому что видела, как тяжело мужу далась новость о выкидыше – решила, так сказать, быть с ним рядом, окружить вниманием и заботой на 100%.

Спустя еще полгода после того, как я оставила карьеру в пользу супруга, я начала замечать, что мой мужчина стал все чаще пропадать на работе. Он меня тогда успокоил, сказал начальство подкинуло сложный проект, но как только он с ним разберется, мы первым же рейсом улетим куда-нибудь отдыхать. Меня ответ устроил, да и на море я давно хотела, поэтому выбросила все дурные мысли из головы и продолжила заниматься домашними делами. Прошло еще месяца 3-4, муж все еще, по его словам, был по уши загружен работой, поэтому и пропускал семейные ужины, приходил в 9-10 вечера с работы (иногда с легким алкогольным шлейфом).

Кадр из фильма "Роковая красотка"

Конечно, я стала нервничать, донимать его вопросами, даже как-то вознамерилась залезть в его телефон и выяснить причину его долгих задержек. Но этого и не понадобилось – ответ пришел, как говорится, откуда не ждали. Однажды вечером мне с незнакомого номера написала девушка, представилась возлюбленной моего супруга. Сказала, мол, люблю его не могу, а он никак не соберется от тебя уйти – решила помочь вам расстаться. В доказательство приложила фото моего мужа без рубашки, который лежит на незнакомой мне кровати. Я в слезы, жду супруга. Он тогда, как сейчас помню, вернулся даже подозрительно рано. Потребовала от него объяснений, на что он разозлился, вырвал мой телефон из рук и разбил об стену, а потом вдруг заявил, что это все «шутка» его секретарши.

После этого вечера мы не разговаривали неделю, я жила у мамы, чтобы прийти в чувства и понять, что делать дальше, чем занимался супруг – не знаю. Потом я вернулась в квартиру (мы ее снимали), его вещей уже нигде не было, а на мой звонок он ответил только с пятого раза, говорил, мол, стыдно, не знал, что сказать. Договорились встретиться в ближайшем кафе. На встречу он пришел с букетом желтых роз (какие там цветы вестники разлуки?) и словами о том, что он меня разлюбил. Они прозвучали для меня, как приговор. Объяснений никаких не последовало, только что-то пробурчал про то, что не смог пережить потерю ребенка. Роман с секретаршей обсуждать со мной не стал, заявил, что теперь его личная жизнь меня больше не касается.