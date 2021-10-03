Наболело: «Жена обижается на мои предложения похудеть и поработать»

В рубрике «Наболело» редакция «Рамблера» публикует истории читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма "Другая женщина" Кадр из фильма "Другая женщина"

Мне 34 года, я занимаю хорошую, а главное денежную, должность в международной компании (я 10 лет пахал ради результата), играю с коллегами по вечерам в футбол, а еще я женат. Я познакомился со своей избранницей, когда мне было 20 лет: мы заканчивали ВУЗ, параллельно начинали строить карьеру в разных областях (я – в финансах, она – в журналистике), проводили все свободное время вместе и просто кайфовали от жизни. Когда нам исполнилось 28 лет, мы впервые стали родителями – супруга (поженились мы, когда нам было по 24 года) подарила мне дочку. В том же году у нас и начались серьезные ссоры: Аня забросила работу, потому что, по ее словам, она поняла, что занимается нелюбимым делом и перестала следить за собой, мол, нет времени и сильно устает с ребенком. Я тогда выслушал все ее доводы, они мне показались достаточно логичными, и мы на время закрыли разговоры на эти темы.

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Через 3 года-5 лет ничего не изменилось, она больше не хотела выходить на работу (для себя, а не ради заработка), развиваться, а также заниматься спортом и вообще стремиться хоть куда-то (кроме пропасти, разумеется). Сначала списывала ничегонеделание на апатию, на разбушевавшиеся гормоны и усталость, потом на то, что сильно устает от домашней работы (отмечу, что у нас есть домработница), развивающих занятий нашей малышки и однообразного времяпрепровождения. Тогда я решил взять инициативу в свои руки и подарил жене абонемент в спортзал, предложив ходить туда вместе по утрам и выходным дням. На что она пришла в ярость и заявила: «То есть ты считаешь меня толстой? То есть я тебе родила дочь и больше тебя не устраиваю?» Я пытался что-то говорить ей в ответ, но она в итоге просто хлопнула дверью и ушла обижаться в другую комнату. Эта же сцена повторилась, когда я ей предложил найти занятие по душе. Я услышал в свой адрес, что я не ценю ее, как верную жену и как хорошую мать, и думаю только о том, как бы мне на ней заработать. Прям так и сказала: я после эти слов еще несколько дней пребывал в шоке и даже на мгновенье подумал развестись.

Когда первый шок прошел, я попытался с ней поговорить еще раз по душам и объяснить, что я работаю, занимаюсь спортом и, правда, ценю все то, что она делает для нашей семьи. Но мне бы хотелось, чтобы мы росли вместе, стремились к новым победам - если говорить простыми словами, да, я хотел (как бы это ужасно не звучало), чтобы она соответствовала мне. Уже несколько лет я ее стеснялся, мне казалось, что с моим достатком она могла бы чаще ходить в салоны красоты, посвящать времени себе и занятиям, которые приносят ей удовольствие. А она же просто сидела дома, иногда собиралась с подругами за бокалом вина и жаловалась на меня маме, мол, я неблагодарная скотина всячески ее притесняю. Потом на семейных ужинах мне приходилось проглатывать еду под осуждающие взгляды тещи, которая тоже считала, что я «всячески обижаю ее девочку».