Наболело: «Родители меня использовали и обманули»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Манчестер у моря» Кадр из фильма «Манчестер у моря»

Всегда думал, что вырос в дружной и любящей семье, с родителями никак особых конфликтов не было даже в мой переходный возраст. После вуза остался жить с родителями, хотя хотел переехать, но мама отговорила — зачем мне тратиться на чужой угол, хотя в квартире есть место. Тем более, что моя старшая сестра к тому времени вышла замуж и переехала к мужу. Три года назад на семейном совете решили купить квартиру побольше, ради этого все начали вкладываться, я фактически отдавал всю свою зарплату на счет, себе оставлял только на самое необходимое — проезд и питание. Естественно, строил планы, родители говорили, что в трешке у меня будет отдельная комната. Фактически, все мои деньги тогда уходили матери — на коммуналку, на счет будущей квартиры, а иногда с этих денег родители помогали старшей сестре, у нее родилась дочка и она сидела в ней декрете. Я племянницу люблю, мне в принципе было не жалко, хотя на мой взгляд муж сестры конечно должен был как-то больше обеспечивать семью, сестра жаловалась, что иногда банально денег на фрукты не хватает. Но это не мое дело, раз сестра с ним живет, значит ее все устраивает — так тогда я думал.

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Недавно мы наконец продали нашу старую двушку и купили трешку, собранных денег даже хватило на первичный ремонт, но, конечно, мы втроем продолжили вкладываться. Когда все более-менее было уже готово, отец неожиданно вызвал меня на мужской разговор, мамы тогда не было дома. Меня словно ледяной водой окатили. Отец сказал, что мне пора отделяться и переезжать, потому что им хотелось бы наконец пожить для себя в комфорте, и что взрослому мужчине должно быть стыдно жить в квартире с родителями. Я в первую минуту онемел, а потом спросил, зачем тогда я впрягался в покупку новой квартиры. Отец невозмутимо ответил, что заботиться о них — это вообще-то мой долг, но жить вместе для этого необязательно. Дескать, так бы я спустил деньги на всякую ерунду, а так сделал доброе дело, и они мне очень благодарны, но теперь мне пора уже жить самостоятельно. Как будто я до этого жил у них на всем готовом! Хотя я платил и за коммуналку, и за еду, себе не оставлял ничего.

На вопрос, на какие деньги мне теперь снимать жилье, отец сказал, чтобы я прекращал ныть, жаловаться и нашел бы дополнительный заработок, он-то в мои годы так и поступил. Я тогда решил дождаться матери, поговорить с ней, не верил, что она тоже так считает. Думал, что она как-то возразит отцу, а она отвела глаза и сказала, что отец прав. А потом вспылила и я наконец узнал правду: сестра собирается разводится с мужем, а так как его квартира добрачная, то ей там ничего не светит, и она переедет к родителям с племянницей — в комнату, которая должна была быть моей. Никогда в жизни я не испытывал такого предательства — ни женщины, ни коллеги, ни друзья меня так не кидали.