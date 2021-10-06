Наболело: «Мать меня изводила, а теперь я должна жить с ней»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Август» Кадр из фильма «Август»

Я никогда не испытывала ностальгии ни по детству, ни по юности. Раньше я думала, что я просто черствая, но потом поняла, что дело было в матери. Она с юных лет отбила всякое желание принимать гостей, потому что я знала, что в любой момент мама без смущения начнет рассказывать друзьям и родственникам занимательные истории обо мне. Но занимательными они были только для мамы, для меня же это была пытка — мама обычно вспоминала самые унизительные и стыдные случаи, которые наверно бывают у каждого ребенка. О том, как я в первый день потеряла новую школьную форму и обувь (надо же так умудриться), как заблудилась в своем районе, проехав нужную остановку (вот же бестолковая), как забыла пакет с продуктами в маршрутке и так далее. Все эти истории мама рассказывала в подробностях и чуть ли не в лицах. Мои друзья тоже не были исключением, поэтому я прекратила кого-либо приглашать домой — терпеть ухмылки одноклассников, посвященных в личные моменты моей жизни, было невыносимо. Понятно, что никаким авторитетом у них я не пользовалась — что вызывало у моей матери лишь новую порцию претензий ко мне. Дни рождения по этой причине я тоже не отмечала.

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Я несколько раз просила маму ничего обо мне не рассказывать, на что она отвечала, что она просто непринужденно общается, а я, вместо того, чтобы гордиться такой компанейской мамой, обижаюсь из-за ерунды. Моя внешность маму тоже не устраивала, даром, что я похожа на нее. Поэтому мама с удовольствием сравнивала меня с подругами в их присутствии и сетовала на то, что я не такая стройная как Наташа, не такая симпатичная как Света и не такая высокая как Таня. Гены, конечно, тут не причем, у нее в роду все были красавицы, просто в семье не без посредственности в виде меня. Мои успехи не замечались (второе место на городской олимпиаде по литературе, победа в конкурсе в художественной школе, второе место в городском шахматном турнире и так далее), зато даже самые мелкие провалы смаковались и многократно обсуждались в красках. Причем мама считала, что так она просто стимулирует меня к новым свершениям. А у меня опускались руки. В итоге к выпускному классу я забросила и шахматы, и живопись, и книги, и получила девятый вал упреков матери в том, что я ленивая и безвольная.

Моя младшая сестра, видимо, больше нравилась маме, или просто более толстокожая, но понимали они друг друга всегда лучше. Естественно, сестричка порой копировала мамино поведение, и тоже любила пустить шпильку.

Понятно, что я выросла скрытной и много лет училась нормально общаться с людьми, не замыкаясь в себе после первой фразы, училась отстаивать свои границы, смогла наконец полюбить себя. Не могу сказать, что справилась сама — помогли и настоящие друзья, с которыми я познакомилась уже в вузе, и психологи. Помню, что на первом приеме я сравнила свою роль в семье с подушечкой для иголок и до сих пор этот образ со мной. Конечно, я постаралась как можно раньше уехать из родного дома, с тех пор свела общение с матерью к формальным телефонным звонкам, сейчас мы живем в соседних городах.

Уже будучи взрослой я пыталась поговорить с матерью, чтобы понять, почему она так поступала. Но мама и сейчас считает, что все делала правильно, а я преувеличиваю свои переживания, потому что сейчас так модно. По ее мнению, она просто видела, что я от природы инфантильная и закаляла меня, готовила к взрослой жизни, приучала к реальности. И вообще, она все делала ради меня, а я просто слишком чувствительная и сама себя мучаю, вместо того, чтобы извлечь пользу из ее уроков.

Кадр из фильма «Леди Бёрд»

Сейчас мне легче, но прошлое настигло меня в момент, когда я полностью устроила свою жизнь. У мамы проблемы со здоровьем, было два гипертонических криза и врач прямо заявил, что жить ей одной не стоит. Тут-то и начался цирк, в котором я теперь живу. Младшая сестра, которая живет с ней в одном городе, наотрез отказалась забирать маму к себе — ее муж против жизни с тещей и вообще у них ребенок и мало места. А так как я все равно живу одна, то по мнению сестры, я должна забрать маму к себе, у меня-то места в однушке больше, чем у них в трешке. И вообще, мне терять нечего, а у сестры семья, которую она хочет сохранить.

Сестры матери периодически мне названивают, объясняя, что долг дочери скрасить старость матери, а так как у меня семьи нет, то я еще и рада должна быть, что не буду в одиночестве. При том, что обе мои тетки тоже живут одни — одна в разводе, другая овдовела, взрослые дети уехали. Но у моей мамы оказывается непростой характер (ну надо же), так что они не уживутся, а мне не привыкать.