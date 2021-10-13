Наболело: «Кормлю три семьи и не знаю, куда деться»

В рубрике «Наболело» редакция «Рамблера» публикует истории читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма "Изгнание" Кадр из фильма "Изгнание"

Мне 35 лет, и я уже несколько лет содержу не только жену и маленького сына, но и родителей, и семью брата. Работаю буквально на износ, ухожу из дома в 8 утра и возвращаюсь только под вечер, сил ни на что больше не остается.

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Расскажу, как так получилось: финансово помогать родителям – всегда было моей мечтой, хотел, чтобы мама с папой ни в чем не нуждались. Когда меня повысили до финансового директора, я тут же начал высылать маме и папе определенную сумму денег каждый месяц. Родственники мной гордились, ставили в пример, а я чувствовал себя на седьмом небе от счастья. На тот момент считал, что полностью состоялся, как мужчина. Через два года брат потерял работу, я и там включился в помощь. Сначала я не чувствовал той ответственности, которую я на себя взвалил – деньги лились рекой, я только и делал, что отправлял их близким. Параллельно мой отец уволился с работы, мол, сын помогает, что я буду тратить время и здоровье на работу, а брат же не торопился выходить в офис - он прекрасно существовал на декретные избранницы и мои деньги.

Так бы это, наверное, и продолжалось, но случилась пандемия коронавируса. В нашей компании топам урезали зарплату, чтобы остаться на плаву, тут-то моя отзывчивость и вернулась мне бумерангом. Моей зарплаты на три семьи стало резко не хватать. Я собрал семейный совет из всех иждивенцев и объявил, что в связи с сокращением я вынужден урезать и финансовую помощь. И родители, и брат сначала стойко восприняли эту новость, подбадривали, говорили, что нам надо продержаться всего-то несколько месяцев. Но история с вирусом затянулась, и спустя полгода на меня посыпались упреки. Маме и папе не хватало на платных врачей (в поликлинику они перестали давно ходить), а брат жаловался, что ему не на что ребенку новую игрушку купить (хотя сам работать не торопился). Возмущаться начала и жена (отмечу, что я ее понимаю), мол, я работаю днями и ночами, дома не появляюсь, и еще при этом ее с малышом ограничиваю, чтобы выполнить все «хотелки» родственников.

Я попал в ловушку: с одной стороны, я обкрадывал семью в пользу безработного брата, с другой, я все еще в глазах родственников оставался идеальным сыном и братом, а потому не хочет рушить этот образ. Меня начала мучить бессонница, потом началась депрессия – я не справлялся. Я каждый день выслушивал от кого-нибудь упреки, а потом молча шел на работу, пахал за троих, возвращался домой и снова получал гневные реплики в свой адрес. Жена просила поставить семью на первое место, но я паниковал и не понимал, какую именно Она не хотела ужиматься в пользу моих родственников, мои родители не хотели экономить хотя бы какое-то время, а брат просто витал в облаках и, на все мои попытки с ним серьезно поговорить, отшучивался.

Так мы прожили весь 2020, но 2021 год облегчения не принес. Жена поставила меня перед фактом: либо я предпринимаю какие-то меры и снимаю с содержания семью брата, либо она переезжает к родителям. Я естественно выбрал супругу и отказал Егору в помощи. Он на меня страшно обиделся, сказал, что я подкаблучник и «иду на поводу у бабы», и перестал отвечать мне на звонки. С родителями я тоже поговорил, еще раз объяснил ситуацию. Мама разревелась, сказала, что моя жена хочет меня приструнить, а их бросить «умирать в голоде и холоде». Хотя пока не встал у нас финансовый вопрос, моя жена ладила со свекровью.