Наболело: «Мне страшно засыпать»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма «Парк развлечений» Кадр из фильма «Парк развлечений»

Я никогда не увлекалась разной парапсихологией, не верю в приметы, ничего странного со мной тоже не происходило. Своей жизнью довольна, есть текущие задачи, проблемы, но как у всех ничего особенного. Мы с мужем платим ипотеку, дочка пошла в шестой класс, никаких глобальных проблем, к счастью, нет — все близкие здоровые, даже ковид обошел нас стороной. Но уже почти два месяца мне с пугающей частотой — примерно два-три дня в неделю — снится один и тот же сон — я попадаю в парк аттракционов, при том, что даже в детстве к таким развлечениям относилась равнодушно. С дочкой мы конечно несколько раз ходили, но она тоже не любительница. А тут что-то непонятное.

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Чем бы я не занималась днем, о чем бы не думала перед сном, ночью я все равно оказываюсь в одном и том же (ну как мне кажется) парке аттракционов. Иногда там есть другие люди, но они мне незнакомы, иногда я одна, при том, что все аттракционы работают, все эти колеса, карусели, паровозики крутятся, сверкают. Я то катаюсь, то пытаюсь найти выход из парка, но у меня не получается или просто гуляю. При этом катаюсь, как правило, на разных аттракционах, чаще всего это колесо обозрения, но с него при этом ничего не видно, только огоньки в темноте, но иногда я обнаруживаю себя на карусели с лошадками, в игрушечной машинке или на огромных качелях, похожих на лодку.

Время дня тоже меняется — чаще всего там вечер или ночь, но две недели назад мне приснился парк в солнечный день. Казалось бы ничего особенного, меня там никто не преследует, нет ни монстров, ни маньяков, но каждый раз я просыпаюсь с тревожным чувством и долго не могу избавиться от этого ощущения. В парке ведь должно быть весело, но во сне я не испытываю радости, только беспокойство. Сонники не помогают. Во-первых, я не верю во все это, во-вторых, к моей жизни они неприменимы — никакого повышения по службе, внезапных перемен или влюбленности у меня нет. Звучит наверно нелепо, но я стала бояться снов, вообще бояться засыпать, когда опять во сне увидела парк аттракционов, только в тот раз он был каким-то заброшенным, неприятно старым и грязным. Потом в этот день на работе все буквально валилось из рук.