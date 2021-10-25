«Извела мужа подозрениями в изменах и довела себя до панических атак»

В рубрике «Наболело» редакция «Рамблера» публикует истории читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из сериала «Семейный брак» Кадр из сериала «Семейный брак»

Познакомились мы с моим избранником в общей компании, когда нам было по 18 лет. Долгое время переписывались в социальных сетях, еще через полгода начали регулярно проводить время вместе, а еще через год мы съехались. В начале наших отношений не было ничего необычного: учились, проводили время с друзьями, мечтали и поддерживали друг друга. Перебравшись к нему в квартиру, я буквально кайфовала. Он позволял мне заказывать клининг, а готовить ему мне было в удовольствие. И все было отлично до тех пор, пока я не начала подозревать возлюбленного в изменах.

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Все началось с того, что каждую неделю мы с подружками собирались то в кафе, то у кого-нибудь дома, чтобы обсудить всё и всех. Так, за бокалом вина девочки рассказывали, как их обманывали, предавали, бросали и как им разбивали сердца. А я из раза в раз делилась тем, как я счастлива, какой Егор заботливый и внимательный. Подружки за меня первое время радовались, а потом через какое-то время начали искать изъяны в моем молодом человеке Егоре. То он поздно пришел домой – по их мнению, он хотел личного пространства. То он пошел в бар с друзьями – значит, меня ему мало. И дальше по списку. Я только отшучивалась, понимала, что это они не со зла, просто у них за плечами только негативный опыт отношений, вот и меня они на подсознательном уровне, наверное, хотят защитить. Подобные обсуждения тянулись из месяца в месяц, и я внезапно для себя начала замечать, что прислушиваюсь к словам девочек: то подозрительно скошусь на телефон избранника, когда придет новое уведомление, то понюхаю его пиджак, когда он уйдет в душ, то проверю историю покупок с карты. Сначала я себя оправдывала тем, что делаю это прикола ради, но через несколько месяцев пришлось признаться себе в том, что это превратилось в паранойю.

Мне начало казаться, что Егор меня обманывает, скрывает часть своих доходов, специально избегает вечеров со мной – подружки меня в сомнениях поддерживали, постоянно повторяли «доверяй, но проверяй». Но у меня уже никакого доверия к возлюбленному не было, хотя он ни разу, как я теперь понимаю, не дал мне повода для ревности. Но тогда машина была запущена: мы начали постоянно ссориться. Я закатывала ему истерики с поводом и без, плакала, когда он делал что-то не так, вела себя, как капризная и местами неадекватная девушка. Это еще не все: я таскалась за ним как хвостик, то с друзьями в бар, то на бензоколонку, то в магазин, который находится в нашем доме, тайно читала переписки, а после плакала, что извожу его беспочвенными претензиями.