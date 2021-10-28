Наболело: «Жена микрозаймами довела нашу семью до банкротства»

В рубрике «Наболело» редакция «Рамблера» публикует истории читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.

Родители супруги были против нашего брака. По их мнению, я не был достоин их дочери, был недостаточно перспективен, мало зарабатывал, да и семья моя была для них какая-то не такая. Моей же будущей жене они сказали, что, мол, ее предупредили, и пусть она к ним потом не прибегает плакаться. На этом их угрозы в наш адрес закончились, мы через какое-то время расписались с моей избранницей, оба устроились на работу и комфортно финансово себя чувствовали.

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Проблемы начались, когда моя Катя забеременела и ушла в декрет. Привыкнув покупать дорогие вещи, продукты в эко магазинах, да и вообще себе ни в чем не отказывать, она каждый месяц выходила из нашего бюджета. То ей нужно было купить очередное платье, то сумку, на которую якобы сделали какую-то нереальную скидку. Какое-то время я ей ничего не говорил, поддерживал, ведь беременных девушек расстраивать нельзя, но в итоге все-таки не выдержал - ее импульсивные покупки нам были уже не по карману и мне постоянно приходилось занимать.

После нашего разговора о том, что сейчас надо немного ужаться, начать копить, потому что у нас скоро появится малыш, супруга дулась на меня неделю. Говорила, что я ее там в чем-то ущемляю, что мне жалко для нее лишнего стаканчика кофе и дальше по списку. Однако расходы сократила. Через какое-то время я заметил в ее гардеробе новую куртку, сначала подумал, что она ее давно купила, а я просто не заметил. Еще через неделю мы пошли в кино – она была с сумкой, которую я никогда до этого не видел. На вопрос откуда она у нее, Катя мне ответила, что я просто невнимательный. Тогда я быстро выбросил это из головы и больше к этим мыслям не возвращался. Однако в течение следующих двух месяцев я то и дело замечал обновки жены и вещи для нашего будущего ребенка, на которые я точно не выделял деньги. Я спросил у нее, откуда все это. Она сначала замялась, потом сказала, что часть подарили родители, часть она купила на декретные выплаты. Меня ответ устроил, но что-то внутри меня все равно смущало и беспокоило в ее словах.